English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ xác nhận nhượng bộ Iran, trấn an các đồng minh vùng Vịnh

Thứ Năm, 05:28, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có chuyến công du 3 nước vùng Vịnh nhằm trấn an các đồng minh trong khu vực sau những lo ngại về thoả thuận hoà bình bị cho là mềm mỏng với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 cho biết Iran đang đưa ra những nhượng bộ rất lớn, trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm hoàn thiện thỏa thuận hòa bình đạt được giữa hai nước.

my xac nhan nhuong bo iran, tran an cac dong minh vung vinh hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP

Còn phát biểu với báo giới tại Kuwait trong khuôn khổ chuyến công du ba nước vùng Vịnh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến an ninh của các đồng minh lâu năm tại khu vực. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với các đối tác vùng Vịnh trong mọi bước đi liên quan đến quan hệ với Iran.

Chuyến công du của ông Rubio nhằm trấn an các đồng minh Arab, vốn lo ngại thỏa thuận hòa bình được đề xuất với Tehran là quá mềm mỏng đối với cường quốc khu vực mà họ cho rằng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nước vùng Vịnh trong thời gian xảy ra xung đột. Sau khi gặp các nhà lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Ngoại trưởng Mỹ đã tới Kuwait trước khi lên đường sang Bahrain.

Thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tuần trước là thỏa thuận đầu tiên được ký giữa lãnh đạo hai nước kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979 tại Iran. Văn kiện bao gồm đề xuất thành lập một quỹ trị giá 300 tỷ USD và nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Sau khi ký biên bản ghi nhớ, hai bên đã khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm hoàn thiện các chi tiết thực thi thỏa thuận. Tiến trình này đã vấp phải sự phản đối của phe Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn.

Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ sẵn sàng xem xét một thỏa thuận toàn diện nếu Iran thực sự mong muốn đạt được một giải pháp lâu dài. Ông cũng tiết lộ các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa hai bên sẽ được nối lại vào cuối tháng này và nhiều khả năng tiếp tục diễn ra tại Thụy Sĩ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng lên tiếng bảo vệ quyết định của chính quyền Mỹ về dỡ bỏ trừng phạt với Iran, nhấn mạnh rằng đây là sự nhượng bộ cần thiết trong đàm phán.

Tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra với báo giới tại Kuwait tối qua, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du 3 nước vùng Vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain bắt đầu ngày 23/6. Ông Rubio khẳng định trong đàm phán phải có cả “cho” và “nhận”. Việc dỡ bỏ trừng phạt Iran là nhượng bộ cần thực hiện như một phần của tiến trình.

Đầu tuần này, chính quyền Mỹ đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Iran trong vòng 60 ngày, đến 21/8. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên, Mỹ dỡ bỏ trừng phạt hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran. Động thái được tiến hành ngay sau khi hai bên tổ chức thành công vòng đàm phán cấp cao đầu tiên tại Thụy Sỹ trong hai ngày 21-22/6, với dự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, cùng các nhà trung gian hòa giải Pakistan và Qatar.    

Theo kế hoạch, trong tuần tới, các đội đàm phán kỹ thuật của Mỹ và Iran, sẽ nối lại hoạt động thương thảo. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể cũng như địa điểm chính xác đàm phán sẽ diễn ra, chưa được công bố.

 

Quang Trung, Bá Thi/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận: Ai hưởng lợi nhiều hơn?
Mỹ và Iran đạt thỏa thuận: Ai hưởng lợi nhiều hơn?

VOV.VN - Bản ghi nhớ gồm 14 điểm (MoU) giữa Mỹ và Iran được xem là bước đột phá ngoại giao quan trọng sau nhiều tháng căng thẳng và đối đầu quân sự giữa hai nước.

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận: Ai hưởng lợi nhiều hơn?

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận: Ai hưởng lợi nhiều hơn?

VOV.VN - Bản ghi nhớ gồm 14 điểm (MoU) giữa Mỹ và Iran được xem là bước đột phá ngoại giao quan trọng sau nhiều tháng căng thẳng và đối đầu quân sự giữa hai nước.

Bên trong "vùng tử thần" ở chiến trường Ukraine: Mọi chuyển động đều bị săn lùng
Bên trong "vùng tử thần" ở chiến trường Ukraine: Mọi chuyển động đều bị săn lùng

VOV.VN - Tại nhiều khu vực tiền tuyến Ukraine, mọi mục tiêu di chuyển đều có thể trở thành đích ngắm của máy bay không người lái. Sự xuất hiện của "vùng tử thần" đang phản ánh xu hướng giao tranh ngày càng phụ thuộc nhiều vào công nghệ và tự động hóa.

Bên trong "vùng tử thần" ở chiến trường Ukraine: Mọi chuyển động đều bị săn lùng

Bên trong "vùng tử thần" ở chiến trường Ukraine: Mọi chuyển động đều bị săn lùng

VOV.VN - Tại nhiều khu vực tiền tuyến Ukraine, mọi mục tiêu di chuyển đều có thể trở thành đích ngắm của máy bay không người lái. Sự xuất hiện của "vùng tử thần" đang phản ánh xu hướng giao tranh ngày càng phụ thuộc nhiều vào công nghệ và tự động hóa.

Nóng thế giới ngày 19/6: Mỹ và Iran ký thỏa thuận đột phá, Trung Đông hạ nhiệt
Nóng thế giới ngày 19/6: Mỹ và Iran ký thỏa thuận đột phá, Trung Đông hạ nhiệt

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump xác nhận đã ký bản cứng thỏa thuận Mỹ - Iran, eo biển Hormuz được mở lại ngay khi thỏa thuận Mỹ - Iran có hiệu lực, Iran xác nhận cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân...

Nóng thế giới ngày 19/6: Mỹ và Iran ký thỏa thuận đột phá, Trung Đông hạ nhiệt

Nóng thế giới ngày 19/6: Mỹ và Iran ký thỏa thuận đột phá, Trung Đông hạ nhiệt

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump xác nhận đã ký bản cứng thỏa thuận Mỹ - Iran, eo biển Hormuz được mở lại ngay khi thỏa thuận Mỹ - Iran có hiệu lực, Iran xác nhận cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân...

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ