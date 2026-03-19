Mỹ yêu cầu công dân của 50 quốc gia phải đặt cọc 15.000 USD để xin visa

Chính sách này là bước mở rộng từ chương trình thí điểm trước đó, vốn đã áp dụng với 38 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, Mỹ Latinh và một số nước châu Á. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoản tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả nếu người được cấp visa tuân thủ đầy đủ các điều kiện, bao gồm rời khỏi Mỹ đúng thời hạn hoặc không thực hiện chuyến đi. Mức tiền cụ thể có thể dao động từ 5.000 đến 15.000 USD, tùy theo từng trường hợp xét duyệt.

Ảnh minh họa: Reuters

Chương trình này được triển khai nhằm giảm tình trạng lưu trú quá hạn visa, một trong những vấn đề lớn trong quản lý nhập cư của Mỹ. Giới chức Mỹ cho biết các kết quả ban đầu cho thấy chính sách đã góp phần cải thiện đáng kể tỷ lệ tuân thủ của người nhập cảnh.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, khoảng 1.000 người đã được cấp visa theo chương trình này, trong đó tới 97% đã rời Mỹ đúng thời hạn. Trước đó, theo thống kê có tới 44.000 người từ các quốc gia thuộc diện áp dụng đã lưu trú quá hạn visa.

Ngoài mục tiêu kiểm soát nhập cư, chính quyền Mỹ cũng cho rằng chương trình giúp tiết kiệm chi phí cho ngân sách liên bang. Trung bình, việc trục xuất một người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ có thể tiêu tốn hơn 18.000 USD, trong khi chính sách đặt cọc visa có thể giúp tiết kiệm tới hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Danh sách các quốc gia mới được bổ sung bao gồm một số nước như Campuchia, Ethiopia, Gruzia, Grenada, Lesotho, Mông Cổ, Mozambique… nâng tổng số quốc gia thuộc diện áp dụng lên 50.