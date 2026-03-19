Mỹ yêu cầu công dân của 50 quốc gia phải đặt cọc 15.000 USD để xin visa

Thứ Năm, 05:41, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ mở rộng chương trình “đặt cọc visa” đối với công dân từ 50 quốc gia kể từ ngày 2/4, yêu cầu người xin thị thực du lịch và công tác phải nộp khoản bảo lãnh lên tới 15 ngàn đô la trước khi được cấp visa.

Chính sách này là bước mở rộng từ chương trình thí điểm trước đó, vốn đã áp dụng với 38 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, Mỹ Latinh và một số nước châu Á. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoản tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả nếu người được cấp visa tuân thủ đầy đủ các điều kiện, bao gồm rời khỏi Mỹ đúng thời hạn hoặc không thực hiện chuyến đi. Mức tiền cụ thể có thể dao động từ 5.000 đến 15.000 USD, tùy theo từng trường hợp xét duyệt.

Ảnh minh họa: Reuters

Chương trình này được triển khai nhằm giảm tình trạng lưu trú quá hạn visa, một trong những vấn đề lớn trong quản lý nhập cư của Mỹ. Giới chức Mỹ cho biết các kết quả ban đầu cho thấy chính sách đã góp phần cải thiện đáng kể tỷ lệ tuân thủ của người nhập cảnh.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, khoảng 1.000 người đã được cấp visa theo chương trình này, trong đó tới 97% đã rời Mỹ đúng thời hạn. Trước đó, theo thống kê có tới 44.000 người từ các quốc gia thuộc diện áp dụng đã lưu trú quá hạn visa.

Ngoài mục tiêu kiểm soát nhập cư, chính quyền Mỹ cũng cho rằng chương trình giúp tiết kiệm chi phí cho ngân sách liên bang. Trung bình, việc trục xuất một người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ có thể tiêu tốn hơn 18.000 USD, trong khi chính sách đặt cọc visa có thể giúp tiết kiệm tới hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Danh sách các quốc gia mới được bổ sung bao gồm một số nước như Campuchia, Ethiopia, Gruzia, Grenada, Lesotho, Mông Cổ, Mozambique… nâng tổng số quốc gia thuộc diện áp dụng lên 50.

EU doạ trả đũa sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm visa

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm 24/12 đã có phản ứng mạnh mẽ trước quyết định của Mỹ áp đặt lệnh cấm thị thực đối với 5 công dân của khối, trong đó có cựu Ủy viên châu Thierry Breton. Diễn biến mới nhất này một lần nữa cho thấy những rạn nứt ngày càng rõ nét trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Mỹ khôi phục cấp visa cho sinh viên Harvard
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo tất cả các cơ quan đại diện ở nước ngoài và các bộ phận lãnh sự khôi phục việc xử lý visa cho sinh viên của Đại học Harvard và visa cho khách trao đổi (hạng visa (F-1) và trao đổi học thuật (J-1)).

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo tất cả các cơ quan đại diện ở nước ngoài và các bộ phận lãnh sự khôi phục việc xử lý visa cho sinh viên của Đại học Harvard và visa cho khách trao đổi (hạng visa (F-1) và trao đổi học thuật (J-1)).

Mỹ thu hồi visa phái đoàn Palestine trước thềm phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trước thềm kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào tháng 9, Mỹ tuyên bố từ chối và thu hồi thị thực đối với các quan chức Palestine, động thái làm gia tăng áp lực ngoại giao lên chính quyền Tổng thống Mahmoud Abbas.

VOV.VN - Trước thềm kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào tháng 9, Mỹ tuyên bố từ chối và thu hồi thị thực đối với các quan chức Palestine, động thái làm gia tăng áp lực ngoại giao lên chính quyền Tổng thống Mahmoud Abbas.

Công dân Nga có thể đến Trung Quốc mà không cần visa từ ngày 15/9

VOV.VN - Từ ngày 15/9/2025, công dân Nga mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh vào Trung Quốc mà không cần thị thực (visa), với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

VOV.VN - Từ ngày 15/9/2025, công dân Nga mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh vào Trung Quốc mà không cần thị thực (visa), với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

