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Myanmar tiếp nhận gần 10.000 công dân trở về từ Malaysia

Thứ Hai, 17:42, 05/10/2026
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VOV.VN - Truyền thông nhà nước Myanmar ngày 5/10 cho biết, gần 10.000 công dân nước này đã trở về từ Malaysia kể từ đầu năm nay thông qua các chương trình hồi hương bằng đường biển và đường hàng không.

 

Theo thời báo Chính phủ Myanmar The Global New Light, một tàu chở gần 1.500 công dân Myanmar đã cập cảng Thanlyin, phía nam thành phố Yangon vào ngày 4/10. Đây là đợt đầu tiên trong số khoảng 5.000 công dân mà Malaysia cho biết Myanmar đã đồng ý tiếp nhận trở lại.

myanmar tiep nhan gan 10.000 cong dan tro ve tu malaysia hinh anh 1
Ba tàu hải quân Myanmar đưa 1.476 công dân Myanmar cập bến Thanlyin, Yangon, hôm 4/10/2026. Ảnh: Reuters

Bên cạnh các đợt hồi hương bằng đường biển, hai nước cũng triển khai chương trình đưa công dân Myanmar về nước bằng đường hàng không. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, 8.041 công dân Myanmar đã trở về trên các chuyến bay được tổ chức định kỳ hàng tuần. Tính chung cả đường biển và đường hàng không, số công dân Myanmar trở về từ Malaysia từ đầu năm đến nay đạt 9.517 người.

Phía Malaysia cho biết những người trở về đã đồng ý rời các trung tâm quản lý người nhập cư sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định của nước sở tại.

Theo truyền thông Myanmar, sau khi trở về nước, những người hồi hương được cơ quan chức năng hỗ trợ kiểm tra nhân thân, sức khỏe và hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi trở về địa phương.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 190.000 người Myanmar đang ở Malaysia với tư cách người tị nạn. Hoạt động hồi hương được triển khai trên cơ sở phối hợp giữa Malaysia và Myanmar nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến người di cư và thực hiện các thỏa thuận giữa hai bên.

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Thái Lan, Lào, Myanmar kích hoạt Air4Mekong và Bản đồ Rủi ro Cháy rừng

VOV.VN - Chiều 30/9, tại Bangkok, Thái Lan, Lào và Myanmar chính thức kích hoạt hai nền tảng công nghệ giám sát dùng chung là Air4Mekong và Bản đồ Rủi ro Cháy rừng (Fire Risk Map), đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác tiểu vùng Mekong ứng phó khói mù và ô nhiễm không khí xuyên biên giới.

Ngọc Diệp/VOV-Bangkok
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