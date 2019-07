Mỹ-Venezuela: dấu hiệu mới về sự đối đầu

Chính phủ Venezuela ngày 22/7 cho biết, máy bay do thám của Mỹ lại tiếp tục xâm phạm không phận quốc gia Nam Mỹ mà không có bất kỳ thông báo nào cho cơ quan kiểm soát không lưu, gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng không dân sự trong khu vực. Tuyên bố đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Mỹ cáo buộc máy bay chiến đấu Venezuela “hung hăng” áp sát máy bay EP-3 (EP-3 Aries II) của Hải quân Mỹ ở không phận quốc tế trên vùng biển Caribean. Đây được xem là dấu hiệu mới về sự thù địch giữa 2 quốc gia.

Chiếc Su-30 của Venezuela bị Mỹ cáo buộc áp sát máy bay EP-3 của Hải quân Mỹ trên không phận quốc tế ở vùng biển Caribean. Ảnh: RT

Thông báo của Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez nêu rõ, máy bay của Mỹ đã bay vào Vùng thông báo bay (FIR) của sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Caracas mà không nêu rõ lý do, trong khi theo quy định, tất cả các chuyến bay đều bắt buộc phải báo cáo với trạm kiểm soát không lưu của sân bay khi vào Vùng thông báo bay này.



"Hiện tại, máy bay chiến đấu tương tư như máy bay EP-3 của Mỹ đã một lần nữa xuất hiện trong khu vực thuộc sự kiểm soát của chúng tôi quanh sân bay Maiquetia. Máy bay do thám của Mỹ đang mạo hiểm một cách bất hợp pháp, bất thường và nguy hiểm trong một khu vực chỉ dành riêng cho Venezuela "

Ông Jorge Rodriguez cũng thông báo từ đầu năm đến nay đã có 78 lượt máy bay Mỹ vi phạm không phận của Venezuela. Theo ông Rodriguez, đó không phải là các máy bay chở hàng nhân đạo mà là các chuyến bay do thám và đây là những hành động khiêu khích một cách có chủ ý đối một quốc gia có chủ quyền.

Cách đây 2 ngày, Venezuela cũng tố cáo một chuyến bay do thám tương tự của Mỹ xâm nhập Vùng thông báo bay của Venezuela, vi phạm các hiệp ước hàng không quốc tế. Chính phủ Venezuela nhấn mạnh, hành động này của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa an toàn của các chuyến bay thương mại, đồng thời cho biết lực lượng vũ trang nước này đã theo sát máy bay do thám của Mỹ cho đến khi ra ngoài không phận của Venezuela.

Trong khi đó, phía Mỹ lại cho rằng máy bay EP-3 của họ đang thực hiện nhiệm vụ ở không phận quốc tế trong khuôn khổ các hoạt động giám sát thường xuyên nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho nước Mỹ và các đồng minh ở khu vực. Theo Bộ chỉ huy phương Nam của Mỹ, 2 máy bay của hải quân Mỹ đang di chuyển trong không phận quốc tế theo sứ mệnh tuần tra như thường lệ thì một máy bay Su-30 của Venezuela do Nga sản xuất “tiếp cận theo cách thức nghiệp dư” và “ở khoảng cách không an toàn”. Phía Mỹ cho rằng, động thái này của Venezuela gây nguy hiểm cho phi hành đoàn của mình.

Venezuela đang phải hứng chịu loạt biện pháp trừng phạt và sự cô lập ngoại giao của Mỹ kể từ khi quốc gia Nam Mỹ này rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị từ tháng 1 vừa qua sau khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido được Mỹ hậu thuẫn, tự phong là “tổng thống lâm thời” của nước này. Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro cho rằng đây là một âm mưu đảo chính do Mỹ và các thế lực thù địch bên ngoài đứng sau./.