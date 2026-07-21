Nạn nhân Hàn Quốc trong các vụ buôn người gia tăng đáng báo động

Theo báo cáo do Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc vừa công bố, trong khoảng 4 năm trở lại đây, số lượng công dân Hàn Quốc bị bắt và đem bán với các mục tiêu như mại dâm, bóc lột sức lao động, nô lệ tình dục…đang gia tăng nhanh chóng và nghiêm trọng.

Cụ thể, nếu như năm 2023 chỉ có 3 nạn nhân của bọn buôn người được ghi nhận, thì đến năm 2024, con số này là 12 trường hợp và năm 2025 là 42 vụ. Đặc biệt, chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, con số nạn nhân đã là 30 người. Nếu tính một cách cơ học, trong cả năm 2026 này, số nạn nhân sẽ tăng ít nhất gấp 2 lần con số của 6 tháng đầu năm.

Cảnh sát Hàn Quốc di lý tội phạm. (Ảnh Yonhap)

Trong bối cảnh đó, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc đang phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để hỗ trợ các nạn nhân của bọn buôn người. Trong đó có việc đơn giản hóa các thủ tục xác định nạn nhân để có thể tiến hành cứu trợ nhanh chóng cả bằng tiền bạc và nơi cư trú, giúp những người bị hại nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng và khắc phục các loại sang chấn.

Trong một diễn biến có liên quan, theo một báo cáo khác của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, từ năm 2021 đến cuối năm 2025, số lượng các vụ bắt cóc, giam cầm công dân Hàn Quốc ở nước ngoài gia tăng đột biến. Nếu như trong năm 2021, chỉ có 31 vụ được báo cáo, thì đến cuối năm 2025, con số này đã tăng hơn 20 lần, lên mức 624 vụ.

Địa bàn xảy ra nhiều nhất các vụ việc nhằm vào người Hàn Quốc là châu Âu và Campuchia. Trong bối cảnh đó, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã phải lên tiếng cảnh báo người dân cần hết sức chú ý, đề phòng khi đi ra nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi mùa du lịch hè 2026 đang ở trong thời kỳ cao điểm.