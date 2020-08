Nắng nóng kéo dài, hàng trăm người Nhật Bản tử vong do sốc nhiệt

Chỉ tính riêng thủ đô Tokyo trong 8 ngày, từ 12-19/8, thành phố có 28 người tử vong do sốc nhiệt. Như vậy, tổng số ca tử vong trong tháng này trên toàn Nhật Bản tăng lên đến131 ca.

Nắng nóng ở Nhật. Ảnh: Hindustan Times.

Trong số 28 ca tử vong tại Tokyo, có 11 người trong độ tuổi 70 và 10 người trong độ tuổi 80. Có 11 người tử vong vào ban đêm, 27 người tử vong trong nhà. Trong số những người tử vong trong nhà, 25 người không sử dụng điều hòa nhiệt độ.



Hôm qua và hôm nay, tại nhiều khu vực từ phía Tây đến Đông Bắc Nhật Bản có nhiệt độ vượt quá 39 độ C. Nhiệt độ lên tới 39,2 độ C ở thành phố Higashiomi thuộc tỉnh Shiga, 40 độ C ở thành phố Kiryu thuộc tỉnh Gunma, thành phố Kumagaya thuộc tỉnh Saitama và thành phố Kyoto. Trước tình trạng trên, có thêm nhiều người được đưa tới bệnh viện do các triệu chứng sốc nhiệt, trong đó có nhiều ca tử vong, chủ yếu là người cao tuổi.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, nắng nóng vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực trên toàn Nhật Bản, do đó, người dân cần đề phòng nguy cơ sốc nhiệt, thường xuyên uống nước, tránh tối đa ánh nắng mặt trời khi ở ngoài đường và sử dụng điều hòa nhiệt độ khi ở trong nhà./.