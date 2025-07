Nắng nóng kỷ lục ở Nga

Tại nhiều thành phố của Nga đang xảy ra tình trạng nắng nóng, trong đó thủ đô Moscow ngày 11/7 ghi nhận nhiệt độ lên tới gần 35 độ C. Các chuyên gia của Trung tâm Khí tượng thủy văn cho biết mức nhiệt này cao hơn từ 8-10 độ C so với mức nhiệt độ thông thường giữa mùa hè.

Nắng nóng ở châu Âu. Ảnh: Europa press.

Chính quyền tại Moscow và các thành phố lớn khác đã mở các điểm làm mát để người dân có thể trú ẩn tránh nắng nóng.

Trong khi nhiều người dân Nga đổ xô đi mua điều hòa hoặc tìm tới các ao hồ và đài phun nước để tránh nóng: “Trong thời tiết này, chỉ cần uống chút nước lạnh và đứng đâu đó dưới máy điều hòa để hạ nhiệt là đủ.”

“Thích nhất là dành mùa hè này ở bờ biển. Hoặc ít nhất là gần đài phun nước. Ở đây cảm thấy dễ chịu hơn”.

“Thật khó để đối phó với đợt nắng nóng như thế này khi bạn ở trong thành phố. Máy điều hòa, đài phun nước và cây xanh rất hữu ích. Tôi thích thời tiết ấm áp, thậm chí là nóng”.

Nóng bất thường gây ra các nguy cơ sức khỏe. Các bác sĩ khuyến cáo nên tránh hoạt động thể chất vào giữa ngày, uống nhiều nước hơn và mặc quần áo mỏng. Cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn đã được ban hành ở các khu vực có nhiệt độ cao. Người dân cũng được khuyến cáo không nên đốt lửa và cẩn thận với các thiết bị gia dụng.

Dự báo cho thấy nắng nóng sẽ bắt đầu dịu bớt ở hầu hết các khu vực từ ngày 13-14/7, nhưng cho đến lúc đó, người dân Nga sẽ phải chịu đựng một trong những đợt nắng nóng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Các nhà khí tượng học vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình, dự đoán nhiệt độ có thể sẽ lập kỷ lục mới.