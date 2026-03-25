  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
NASA chuyển hướng xây căn cứ Mặt Trăng, dừng kế hoạch trạm quỹ đạo

Thứ Tư, 06:26, 25/03/2026
VOV.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) dự kiến chi khoảng 20 tỷ USD xây dựng căn cứ trên bề mặt Mặt Trăng trong 7 năm tới, thay cho kế hoạch trạm quỹ đạo trước đây.

Theo thông báo của Giám đốc NASA Jared Isaacman, cơ quan này sẽ dừng triển khai trạm không gian Lunar Gateway trên quỹ đạo Mặt Trăng và chuyển sang tận dụng các thiết bị để xây dựng hạ tầng phục vụ hoạt động lâu dài trên bề mặt.

NASA chuyển hướng xây căn cứ Mặt Trăng, dừng kế hoạch trạm quỹ đạo. (Ảnh: Reuters)

Lunar Gateway vốn được thiết kế là trạm nghiên cứu và trung chuyển để các phi hành gia chuẩn bị trước khi thực hiện các chuyến đổ bộ xuống Mặt Trăng. Việc chuyển đổi các thiết bị của dự án sang mục tiêu mới được đánh giá là không đơn giản.

Dù đối mặt với những thách thức về phần cứng và tiến độ, giới chức NASA cho rằng, cơ quan này vẫn có thể tận dụng thiết bị cùng các cam kết hợp tác quốc tế để phục vụ mục tiêu hoạt động lâu dài trên bề mặt Mặt Trăng.

Các điều chỉnh trong chương trình Mặt Trăng Artemit đang định hình lại nhiều hợp đồng quy mô lớn của Mỹ, trong bối cảnh Trung Quốc đẩy nhanh kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2030.

Trần Phương/VOV-Washington
Tin liên quan

Trung Quốc lập bản đồ thành phần hóa học vùng tối Mặt Trăng bằng AI

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã đạt được một bước đột phá quan trọng trong việc lập bản đồ thành phần hóa học của Mặt Trăng, bằng cách xây dựng một mô hình dựa trên AI, sử dụng dữ liệu đo được từ mẫu vật đầu tiên thu thập ở vùng tối Mặt Trăng trong sứ mệnh Hằng Nga-6.

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã đạt được một bước đột phá quan trọng trong việc lập bản đồ thành phần hóa học của Mặt Trăng, bằng cách xây dựng một mô hình dựa trên AI, sử dụng dữ liệu đo được từ mẫu vật đầu tiên thu thập ở vùng tối Mặt Trăng trong sứ mệnh Hằng Nga-6.

Mật vụ Mỹ bắn hạ đối tượng có vũ trang xâm nhập nơi ở của Tổng thống Trump

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết, mật vụ Mỹ và lực lượng thực thi pháp luật hạt Palm Beach đã bắn hạ một người đàn ông có vũ trang sau khi người này xâm nhập trái phép vào khu vực an ninh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở Nam Florida rạng sáng 22/2. 

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết, mật vụ Mỹ và lực lượng thực thi pháp luật hạt Palm Beach đã bắn hạ một người đàn ông có vũ trang sau khi người này xâm nhập trái phép vào khu vực an ninh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở Nam Florida rạng sáng 22/2. 

Tỷ phú Elon Musk ưu tiên dự án thành phố trên Mặt Trăng thay vì trên Sao Hỏa

VOV.VN - Hôm 8/2, tỷ phú Mỹ Elon Musk cho biết tập đoàn SpaceX đã chuyển trọng tâm sang xây dựng một “thành phố tự phát triển” trên Mặt Trăng - điều có thể đạt được trong vòng chưa đầy 10 năm.

VOV.VN - Hôm 8/2, tỷ phú Mỹ Elon Musk cho biết tập đoàn SpaceX đã chuyển trọng tâm sang xây dựng một “thành phố tự phát triển” trên Mặt Trăng - điều có thể đạt được trong vòng chưa đầy 10 năm.

