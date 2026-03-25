NASA chuyển hướng xây căn cứ Mặt Trăng, dừng kế hoạch trạm quỹ đạo

Theo thông báo của Giám đốc NASA Jared Isaacman, cơ quan này sẽ dừng triển khai trạm không gian Lunar Gateway trên quỹ đạo Mặt Trăng và chuyển sang tận dụng các thiết bị để xây dựng hạ tầng phục vụ hoạt động lâu dài trên bề mặt.

Lunar Gateway vốn được thiết kế là trạm nghiên cứu và trung chuyển để các phi hành gia chuẩn bị trước khi thực hiện các chuyến đổ bộ xuống Mặt Trăng. Việc chuyển đổi các thiết bị của dự án sang mục tiêu mới được đánh giá là không đơn giản.

Dù đối mặt với những thách thức về phần cứng và tiến độ, giới chức NASA cho rằng, cơ quan này vẫn có thể tận dụng thiết bị cùng các cam kết hợp tác quốc tế để phục vụ mục tiêu hoạt động lâu dài trên bề mặt Mặt Trăng.

Các điều chỉnh trong chương trình Mặt Trăng Artemit đang định hình lại nhiều hợp đồng quy mô lớn của Mỹ, trong bối cảnh Trung Quốc đẩy nhanh kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2030.