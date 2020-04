New York ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao nhất trong 1 ngày

Theo số liệu thống kê, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở New York (Mỹ) đã tăng lên 138.000 và khoảng 5.500 người đã tử vong.

Riêng ngày 7/4, New York đã ghi nhận 731 ca tử vong, số tăng nhiều nhất trong vòng 1 ngày. Tại thành phố New York, ít nhất 3.200 người đã tử vong, vượt quá con số người chết trong vụ tấn công khủng bố tại đây ngày 11/09/2001.

Người dân xếp hàng chờ làm xét nghiệm Covid-19, trước bệnh viện Elmhurst tại thành phố New York. (Ảnh: Reuters)

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, số ca nhập viện do Covid-19 đã giảm và các chuyên gia y tế đang hy vọng dịch bệnh sẽ sớm chạm đỉnh ở New York và từ đó sẽ dần suy giảm. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục ở nhà và thực hiện giãn cách xã hội để đề phòng lây nhiễm./.