Theo Thống đốc bang Andrew Cuomo, bang New York sẽ dần mở cửa trở lại theo 4 giai đoạn. Các tiêu chí để có thể mở cửa lại bao gồm: tỷ lệ tử vong và nhập viện giảm, các bệnh viện bảo đảm được số giường bệnh và điều trị tích cực, bảo đảm được tần suất xét nghiệm và số người tham gia truy tìm tiếp xúc. Trong giai đoạn tái mở cửa đầu tiên, hoạt động của một số lĩnh vực bao gồm xây dựng, chuỗi cung ứng bán xỉ, nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh bắt cá có thể được nối lại.

New York, tâm dịch Covid-19 ở Mỹ sẽ mở cửa trở lại vào cuối tuần. (Ảnh: KT)

Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết, các trung tâm kiểm soát khu vực sẽ được thành lập để giám sát ảnh hưởng của việc tái mở cửa cũng như có điều chỉnh kịp thời nếu số ca nhập viện gia tăng.

Theo Thống đốc Cuomo, tỷ lệ nhập viện do Covid-19 ở New York đang tiếp tục giảm. Bang này chỉ ghi nhận 488 trường hợp nhập viện trong ngày 10/5, gần với mức khi bang này áp dụng lệnh yêu cầu người dân ở nhà nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Trong khi đó, cả bang New York chỉ ghi nhận 161 ca tử vong cùng ngày./.