New Zealand điều thêm quân đội đến các cơ sở cách ly

Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm nay (19/8), Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, chính phủ đang điều 500 binh sỹ tới các cơ sở cách ly và các cửa khẩu để góp phần ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 ra cộng đồng.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Nguồn: Getty

“Việc tăng cường binh sỹ tới các cơ sở cách ly sẽ giúp chúng ta giảm sự phụ thuộc vào công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, đặc biệt là ở những nơi có nguy cơ cao. Chúng tôi đang có kế hoạch ngừng sử dụng dịch vụ bảo vệ của các công ty tư nhân, nhất là ở những địa điểm có rủi ro cao như nơi ra vào tại các khu vực công cộng, chúng tôi sẽ thay thế bằng các binh sỹ. Hiện nay chúng tôi đang sử dụng các nhân viên an ninh và cũng tính tới việc sẽ trực tiếp thuê những nhân viên này để đào tạo và trả lương nhằm đảm bảo công việc được thực hiện tốt trong khi các cơ quan chức năng cũng kiểm soát tốt hơn việc thực thi quy định tại nơi cách ly”, Thủ tướng New Zealand cho hay.

Tính cả lần bổ sung này, cho đến nay, New Zealand sử dụng 1.200 lính để hỗ trợ nỗ lực đối phó với dịch Covid-19. Với lực lượng hùng hậu này, mỗi cơ sở cách ly tại New Zealand sẽ có 19 binh lính làm nhiệm vụ trong khi 80 binh lính khác sẽ được điều đến các cửa khẩu để hỗ trợ lực lượng hải quan.

Bên cạnh việc bổ sung binh sỹ tới toàn bộ 32 cơ sở cách ly, Bộ trưởng Megan Wood, người phụ trách việc kiểm soát biên giới và các cơ sở cách ly của New Zealand cho biết, nước này cũng đang thử nghiệm sử dụng công nghệ như camera quan sát để giúp quản lý hiệu quả các cơ sở này.

Bộ trưởng Megan Wood khẳng định, “mặc dù làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 đang diễn ra tại New Zealand hiện nay không xuất phát từ các cơ sở cách ly song việc thắt chặt kiểm soát vào thời điểm này là phù hợp”. Mặc dù không nhắc đến nhưng việc không tuân thủ nghiêm các quy định tại nơi cách ly khiến dịch Covid-19 bùng phát lần 2 tại nước láng giềng Australia cũng được cho là một lý do khiến New Zealand thặt chặt việc kiểm soát.

Từ sau khi dịch Covid-19 bùng phát lần hai tại New Zealand vào tuần trước, nước này có thêm 75 ca bệnh mới lây nhiễm trong cộng đồng./.