New Zealand đối phó với đợt bùng phát mới sau 102 ngày “sạch bóng” Covid-19

New Zealand báo cáo 13 ca lây nhiễm SARS-CoV-2 mới trong cộng đồng vào ngày 13/8. Cụm dịch mới có tổng cộng 17 ca mắc Covid-19 đã khiến New Zealand phải phong tỏa thành phố đông dân nhất Auckland để truy tìm nguồn gốc lây nhiễm. New Zealand hiện có 36 ca mắc bệnh đang điều trị, bao gồm cả những ca đến từ nước ngoài. Tới nay, quốc gia Thái Bình Dương ghi nhận 1.238 ca mắc Covid-19 và 22 ca tử vong do dịch bệnh.

Cuộc sống của người dân New Zealand đã trở lại bình thường khi nước này trải qua 102 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ảnh: Reuters.

Các quan chức nước này cảnh báo, số ca lây nhiễm trong đợt bùng phát mới có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Điều này gây lo ngại rằng, thời gian gian phong tỏa 3 ngày ở thành phố Auckland có thể phải kéo dài và cuộc tổng tuyển cử sắp tới của New Zealand sẽ bị ảnh hưởng.

“Giống như bài học kinh nghiệm chúng ta đã học được từ đợt Covid-19 đầu tiên, cụm dịch mới sẽ bùng phát mạnh trước khi nó chậm lại. Chúng ta phải đề phòng trường hợp đó”, Thủ tướng Jacinda Ardern nói trong một cuộc họp báo hôm 13/8.

Ổ dịch Covid-19 mới là một bước ngoặt lớn đối với New Zealand, một quốc gia đang dẫn đầu thế giới về cách xử lý đại dịch. Trong nhiều tháng, cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường khi nước này trải qua 102 ngày không có trường hợp lây nhiễm virus trong cộng đồng.

Tuy nhiên, tới ngày 11/8, New Zealand báo cáo một gia đình 4 người ở Auckland nhiễm SARS-CoV-2 mặc dù họ không đi nước ngoài và không tiếp xúc với những ca mắc Covid-19. Ngay lập tức, bà Ardern đã áp dụng các biện pháp hạn chế để ngăn dịch bệnh lây lan, bao gồm việc phong tỏa toàn bộ các viện dưỡng lão, phong tỏa thành phố Auckland và không cho phép các cuộc tụ tập hơn 100 người trên khắp đất nước.

Hiện vẫn chưa nguyên nhân gây ra đợt bùng phát mới này. Một trong 4 người mắc Covid-19 trong đợt dịch mới làm việc tại Americold, một nhà kho đông lạnh của Mỹ. Ngày 13/8, giới chức thông báo thêm 3 nhân viên của Americold có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và 7 ca mắc Covid-19 hôm 13/8 đều là thành viên trong gia đình của nhân viên tại Americold.

Nhà chức trách đang tiến hành kiểm tra các bề mặt tại nhà kho của Americold để truy tìm virus. Tuy nhiên, Thủ tướng Ardern nhấn mạnh rằng, nguyên nhân của đợt bùng phát mới là do lây truyền từ người sang người.

Cụm dịch mới ở New Zealand bùng phát chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 19/9. Quốc hội New Zealand dự tính giải tán vào ngày 12/8, nhưng bà Ardern đã quyết định tạm hoãn cho đến 17/8. Đồng thời, Thủ tướng Ardern vẫn chưa thông báo liệu cuộc bầu cử có diễn ra theo kế hoạch ban đầu hay không.

New Zealand hy vọng có thể tránh được tình huống tương tự đang xảy ra với nước láng giềng Australia, nơi bang Victoria ghi nhận hàng trăm ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày. Tiểu bang này hiện có hơn 7.800 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 275 ca tử vong do dịch bệnh. Giống như New Zealand, Australia đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt, tuy nhiên đợt bùng phát mới này liên quan tới việc kiểm soát kém hiệu quả ở khu vực biên giới.

Hôm 12/8, bà Ardern nhấn mạnh rằng, tình hình dịch Covid-19 của Australia cũng như của nước khác trên thế giới cho thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp hạn chế.

“Phản ứng nhanh chóng của chúng tôi trước đại dịch cho đến nay đã có kết quả. Điều này giúp nền kinh tế mở cửa trở lại và mang lại những quyền tự do cho người dân New Zealand. Chúng tôi đều muốn quay trở lại làm việc sớm nhất có thể. Nhưng thành công của việc phòng dịch Covid-19 phụ thuộc vào tất cả những hành động chúng ta cùng làm với nhau”, bà Ardern nói./.