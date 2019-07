New Zealand rót vốn vào công ty tái chế bao bì để giảm thiểu rác

Quyết định đầu tư này là một trong những nỗ lực mà chính quyền New Zealand đưa ra gần đây trong việc giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. Bộ trưởng Bộ Môi trường New Zealand Eugenie Sage vừa thông báo, Chính phủ nước này sẽ sử dụng 3 triệu NZD (3 triệu đô la New Zealand) trong Quỹ giảm thiểu rác thải để đầu tư vào một công ty tái chế bao bì tư nhân. Công ty được nhận số vốn là này Pact Group New Zealand thuộc tập đoàn Pact Group của Australia. Số tiền này sẽ được đầu tư vào việc xây dựng nhà máy tái chế bao bì nhựa tại thành phố Auckland.

Rác thải nhựa. Ảnh: Internet.

Bộ trưởng Eugenie Sage khẳng định, việc đầu tư xây dựng nhà máy tái chế bao bì nhựa là biện pháp hữu hiệu nhằm giúp New Zealand giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. “Xây dựng nhà máy tái chế bao bì ni lông sẽ giúp chúng tôi tái chế bao bì để sử dụng tại chỗ mà không cần phải gửi ra nước ngoài”, ông Eugenie Sage nói.

Trước đó, mỗi năm, New Zealand thường xuất khẩu 15.000 tấn rác thải nhựa sang các nhà máy tái chế rác tại Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ khi Trung Quốc cấm nhập khẩu rác thải vào năm 2018, New Zealand phải tìm biện pháp thay thế bằng cách vừa xuất khẩu rác thải nhựa sang Indonesia, Thái Lan và Malaysia, vừa tìm cách xây dựng nhà máy tái chế rác thải ngay tại chính quốc gia này.

Trong động thái nhằm giảm thiểu rác thải, tuần trước New Zealand vừa công bố kế hoạch chi 7 triệu NZD để xây dựng nhà máy sản xuất biogas từ rác thải. Kể từ tháng 7 này, New Zealand cũng thực thi lệnh cấm sử dụng nhiều đồ nhựa dùng một lần nhằm giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. Chính phủ New Zealand đang đẩy mạnh việc giảm thiểu rác thải nhựa trong bối cảnh mỗi năm nước này có hơn 250.000 tấn rác thải nhựa được đưa đến các bãi rác trong khi đó, các nhà khoa học cảnh báo, nếu không tích cực hành động, đến năm 2050, biển sẽ có nhiều rác thải nhựa hơn là cá./.