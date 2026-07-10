Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các ưu tiên của NATO không hề thay đổi, bao gồm “quân sự hóa lục địa châu Âu, tập trung tăng cường năng lực quốc phòng, chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang với Nga và tất nhiên là tiếp tục viện trợ cho Ukraine”.