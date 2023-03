Nga chỉ đạo FSB tạo hàng rào chống lại những kẻ phá hoại ở biên giới với Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh, phần biên giới Nga-Ukraine phải được đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt. Bây giờ một nhóm được triển khai ở đó, bao gồm các đơn vị của các cơ quan biên giới, hàng không của FSB, Lực lượng Vũ trang và Vệ binh Quốc gia.

“Nhiệm vụ của các bạn là tạo hàng rào cản đường các nhóm phá hoại, ngăn chặn các nỗ lực vận chuyển trái phép vũ khí và đạn dược vào Nga. Ngoài ra, hệ thống cho người tị nạn đi qua biên giới, cũng như các đoàn xe quân sự, thiết bị quân sự, hàng hóa nhân đạo và xây dựng, cần được tạo ra rõ ràng hơn”, Nhà lãnh đạo Nga yêu cầu.

Tổng thống Nga V.Putin phát biểu tại cuộc họp với FSB ((Nguồn: rbk.ru)

Đồng thời, Tổng thống Putin nêu ra các ưu tiên khác của Cơ quan An ninh Liên bang, đó là: hỗ trợ quân đội giải quyết các nhiệm vụ của chiến dịch đặc biệt, bao gồm cả các vấn đề phản gián; hỗ trợ thành lập các cơ quan An ninh ở các khu vực mới; củng cố toàn bộ tuyến phản gián; tăng cường an ninh cho không gian kỹ thuật số của Nga và chống lại các mối đe dọa đối với các nguồn thông tin của Nga; chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, vì số lượng các mối đe dọa như vậy đã tăng lên trong năm qua, cũng do những nỗ lực của Kiev và phương Tây nhằm sử dụng những phương pháp này để chống lại Moscow. Ngoài ra, Cơ quan An ninh Liên bang cần chống lại những kẻ đang cố chia rẽ xã hội Nga bằng chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa ly khai; tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng, bảo đảm an ninh kinh tế, kể cả lĩnh vực an ninh - quốc phòng.

Trước đó, Cơ quan An Ninh Liên bang Nga đã nhiều lần báo cáo về cuộc chiến thành công chống lại những kẻ phá hoại ở cả khu vực biên giới và các khu vực khác của Nga. Vào tháng 12 năm ngoái, cơ quan đặc nhiệm báo cáo, họ đã loại bỏ bốn kẻ phá hoại ở biên giới với Ukraine ở vùng Bryansk. Chúng mang theo súng tiểu liên và thiết bị nổ tự chế. Còn vào giữa tháng 2 này, FSB tuyên bố bắt giữ một công dân Ukraine ở khu vực Moscow. Theo cơ quan này, anh ta là một đặc vụ của Cơ quan An ninh Ukraine và đã thực hiện hai hành vi phá hoại trên tuyến đường sắt Moscow.

Trước đó, trong tháng Một, người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine Kirill Budanov đã xác nhận, Kiev có các điệp viên ở Nga./.