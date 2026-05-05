Nga chuyển giao “Ngọn lửa ký ức” tới các thành phố Nga và Belarus bằng đường sắt

Thứ Ba, 20:02, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 5/5, Tập đoàn Đường sắt Nga (RZD) tổ chức lễ đưa các phần lửa thiêng được lấy từ Ngọn lửa Vĩnh cửu tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ vô danh ở Matxcơva, vận chuyển bằng tàu hỏa tới nhiều thành phố của Nga và Belarus, trong khuôn khổ hoạt động yêu nước mang tên “Ngọn lửa ký ức”.

nga chuyen giao ngon lua ky uc toi cac thanh pho nga va belarus bang duong sat hinh anh 1
Một hình ảnh của Sự kiện "Ngọn lửa ký ức" tại ga Belorussky ở Moscow - Ảnh: Ria Novosti 

Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại các nhà ga ở thủ đô Matxcơva. Chuyến tàu đầu tiên mang theo phần lửa thiêng là đoàn tàu quốc tế mang tên “Lastochka” chạy tuyến Matxcơva - Minsk. Trên cùng chuyến tàu này, các đèn lửa cũng sẽ được chuyển tới các thành phố Mozhaisk và Smolensk.

 Ngọn lửa Vĩnh cửu sẽ được chuyển tới 29 thành phố trên khắp nước Nga, bao gồm các thành phố anh hùng và thành phố được phong tặng danh hiệu “Vinh quang lao động”. Trong số đó có Sevastopol, Kerch, Novorossiysk, Kursk, Oryol, Bryansk. Ngọn lửa là biểu tượng của Chiến thắng.

Từ khu vực tường thành Điện Kremlin, “Ngọn lửa ký ức” được Anh hùng Liên bang Nga, Phó Cục trưởng Cục Phát triển xã hội của Tập đoàn Đường sắt Nga Vladimir Saibel trực tiếp đưa tới nhà ga Belorussky. Tại đây, các phần lửa thiêng được đặt trong những đèn chuyên dụng có hệ thống bảo vệ đặc biệt, sau đó được bàn giao cho lãnh đạo các nhà ga ở Matxcơva. Những người này tiếp tục trao lại cho trưởng tàu và các tình nguyện viên ngành đường sắt, những người sẽ tháp tùng ngọn lửa suốt hành trình tới các điểm đến.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch yêu nước quốc tế “Ngọn lửa ký ức”, do Mặt trận Nhân dân Nga khởi xướng và duy trì nhiều năm qua, nhằm tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc và gìn giữ ký ức lịch sử về Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Thu Hà/VOV-Moscow
