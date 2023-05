Nga coi vụ tấn công UAV vào Kremlin là nỗ lực ám sát Tổng thống Putin

Trả lời phỏng vấn của kênh ATV (thuộc Bosnia và Herzegovina), phát ngôn viên Peskov cho rằng vụ tấn công bằng UAV đó là hoạt động "không thể chấp nhận được" của Ukraine, không chỉ trên phương diện pháp lý mà còn trên khía cạnh thực tế.

UAV phát nổ phía trên điện Kremlin. Ảnh: Avia pro.

Ông Peskov cho biết, giới chức Nga đang và sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo đảm an ninh. Ông nhấn mạnh lại: "Chúng tôi sẽ phản ứng bằng các biện pháp vào thời điểm và với cách thức chúng tôi thấy phù hợp".

Sáng sớm ngày 3/5, hai chiếc máy bay không người lái (UAV) xâm nhập vào khu vực điện Kremlin ở Moscow. Nga cáo buộc rằng đây là vụ tấn công do Ukraine thực hiện. Cơ quan báo chí của Tổng thống Nga cho hay, lực lượng quân sự và an ninh của Nga đã vô hiệu hóa các UAV này và Tổng thống Putin bình an vô sự, vẫn tiến hành công việc như thường lệ./.