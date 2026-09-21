English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga hạn chế đi lại tại khu vực gần biên giới Estonia

Thứ Hai, 16:38, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời đối với hoạt động đi lại tại một số khu vực thuộc tỉnh Leningrad, gần biên giới với Estonia, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Nga và Estonia gia tăng.

Theo thông báo của Cơ quan Biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, các hạn chế có hiệu lực từ ngày 16-26/9, chủ yếu tại các huyện Kingisepp và Slantsy, đối diện thành phố Narva của Estonia.

nga han che di lai tai khu vuc gan bien gioi estonia hinh anh 1
Một cây cầu bắc qua sông Narva tại cửa khẩu biên giới Nga - Estonia ở thành phố Narva, Estonia (Ảnh: Reuters)

Các biện pháp bao gồm hạn chế hoạt động của tàu thuyền nhỏ trên một đoạn sông Narva, cấm săn bắn và mang theo vũ khí tại một số khu vực trong phạm vi 5 km tính từ biên giới quốc gia của Nga, đồng thời hạn chế việc đi lại vào ban đêm tại những khu vực được chỉ định bên ngoài các khu dân cư.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết các biện pháp nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm biên giới, kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp và bảo vệ các nguồn tài nguyên sinh vật dưới nước tại khu vực hồ Peipus.

Theo một số nguồn tin khu vực, chính quyền Estonia đã biết trước về khả năng Nga áp dụng các hạn chế này, song không nhận được thông báo chính thức từ phía Nga. Đại diện lực lượng Biên phòng Estonia cho biết tình hình tại khu vực biên giới phía Đông của nước này hiện vẫn trong tầm kiểm soát.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh an ninh tại khu vực Baltic được các nước trong khu vực đặc biệt quan tâm. Estonia là thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU), trong khi đường biên giới với Nga là một phần biên giới bên ngoài của EU và NATO.

Trước đó, hồi tháng 2/2026, Estonia cũng đã triển khai một số biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới. Bộ Ngoại giao Estonia cho biết nước này từng quyết định hạn chế hoạt động giao thông ban đêm tại các cửa khẩu đường bộ Luhamaa và Koidula ở biên giới với Nga nhằm tập trung thêm nguồn lực cho công tác bảo vệ biên giới.

Văn Huy/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tình báo Estonia thừa nhận Nga không có kế hoạch tấn công Estonia và NATO
Tình báo Estonia thừa nhận Nga không có kế hoạch tấn công Estonia và NATO

VOV.VN - Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia, Kaupo Rosin, thừa nhận rằng, theo đánh giá mới nhất của cơ quan này, Nga không có ý định tấn công Estonia hay bất kỳ thành viên nào khác của NATO.

Tình báo Estonia thừa nhận Nga không có kế hoạch tấn công Estonia và NATO

Tình báo Estonia thừa nhận Nga không có kế hoạch tấn công Estonia và NATO

VOV.VN - Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia, Kaupo Rosin, thừa nhận rằng, theo đánh giá mới nhất của cơ quan này, Nga không có ý định tấn công Estonia hay bất kỳ thành viên nào khác của NATO.

Estonia chi ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục trong năm 2026
Estonia chi ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục trong năm 2026

VOV.VN - Chính phủ Estonia cho biết trong năm 2026, nước này sẽ dành khoảng 5,4% GDP cho quốc phòng, mức cao nhất trong lịch sử, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia. Đó là thông tin được Thủ tướng Kristen Michal công bố ngày 17/1.

Estonia chi ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục trong năm 2026

Estonia chi ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục trong năm 2026

VOV.VN - Chính phủ Estonia cho biết trong năm 2026, nước này sẽ dành khoảng 5,4% GDP cho quốc phòng, mức cao nhất trong lịch sử, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia. Đó là thông tin được Thủ tướng Kristen Michal công bố ngày 17/1.

Nga bác bỏ cáo buộc vi phạm không phận của Estonia
Nga bác bỏ cáo buộc vi phạm không phận của Estonia

VOV.VN - Ngày 22/9, Nga tuyên bố bác bỏ các cáo buộc của Estonia về việc ba tiêm kích MiG-31 của Nga vi phạm không phận nước này hôm 19/9.

Nga bác bỏ cáo buộc vi phạm không phận của Estonia

Nga bác bỏ cáo buộc vi phạm không phận của Estonia

VOV.VN - Ngày 22/9, Nga tuyên bố bác bỏ các cáo buộc của Estonia về việc ba tiêm kích MiG-31 của Nga vi phạm không phận nước này hôm 19/9.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ