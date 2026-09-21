Nga hạn chế đi lại tại khu vực gần biên giới Estonia

Theo thông báo của Cơ quan Biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, các hạn chế có hiệu lực từ ngày 16-26/9, chủ yếu tại các huyện Kingisepp và Slantsy, đối diện thành phố Narva của Estonia.

Một cây cầu bắc qua sông Narva tại cửa khẩu biên giới Nga - Estonia ở thành phố Narva, Estonia (Ảnh: Reuters)

Các biện pháp bao gồm hạn chế hoạt động của tàu thuyền nhỏ trên một đoạn sông Narva, cấm săn bắn và mang theo vũ khí tại một số khu vực trong phạm vi 5 km tính từ biên giới quốc gia của Nga, đồng thời hạn chế việc đi lại vào ban đêm tại những khu vực được chỉ định bên ngoài các khu dân cư.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết các biện pháp nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm biên giới, kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp và bảo vệ các nguồn tài nguyên sinh vật dưới nước tại khu vực hồ Peipus.

Theo một số nguồn tin khu vực, chính quyền Estonia đã biết trước về khả năng Nga áp dụng các hạn chế này, song không nhận được thông báo chính thức từ phía Nga. Đại diện lực lượng Biên phòng Estonia cho biết tình hình tại khu vực biên giới phía Đông của nước này hiện vẫn trong tầm kiểm soát.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh an ninh tại khu vực Baltic được các nước trong khu vực đặc biệt quan tâm. Estonia là thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU), trong khi đường biên giới với Nga là một phần biên giới bên ngoài của EU và NATO.

Trước đó, hồi tháng 2/2026, Estonia cũng đã triển khai một số biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới. Bộ Ngoại giao Estonia cho biết nước này từng quyết định hạn chế hoạt động giao thông ban đêm tại các cửa khẩu đường bộ Luhamaa và Koidula ở biên giới với Nga nhằm tập trung thêm nguồn lực cho công tác bảo vệ biên giới.