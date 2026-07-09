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Nga khẩn trương ổn định thị trường nhiên liệu

Thứ Năm, 06:03, 09/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ Nga đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường nhiên liệu sau khi một số nhà máy lọc dầu bị hư hại, khiến nguồn cung xăng và dầu diesel suy giảm tạm thời. Các biện pháp tập trung bảo đảm nguồn cung trong nước, kiểm soát giá và ưu tiên nhiên liệu cho các lĩnh vực thiết yếu.

Thời gian gần đây, thị trường nhiên liệu Nga đang chịu nhiều áp lực sau khi một số nhà máy lọc dầu bị hư hại, khiến sản lượng xăng và dầu diesel giảm tạm thời, trong khi nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Khói đen bốc lên tại nhà máy lọc dầu Omsk ngày 6/7. Ảnh: Moscow Times

Theo báo cáo tại cuộc họp Chính phủ ngày 8/7, tình trạng này đã làm gia tăng áp lực lên hệ thống phân phối, kéo dài thời gian chờ tiếp nhiên liệu tại nhiều trạm xăng và ảnh hưởng đến nguồn cung tại một số địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Nga Putin cho biết mục tiêu của các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng nhiên liệu không chỉ là gây thiệt hại về kinh tế mà còn tạo tâm lý bất ổn trong xã hội. Ông Putin khẳng định hệ thống năng lượng Nga vẫn có khả năng chống chịu cao, song yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng ổn định nguồn cung, kiểm soát giá và bảo đảm nhiên liệu cho người dân cũng như các lĩnh vực thiết yếu.

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, Chính phủ đã nâng công suất các nhà máy lọc dầu còn hoạt động lên mức tối đa, đưa nhiên liệu dự trữ ra thị trường, điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, cấm xuất khẩu xăng, nhiên liệu hàng không và mới đây là dầu diesel, đồng thời tăng cường nhập khẩu một số sản phẩm dầu để bù đắp thiếu hụt. Nga cũng điều chỉnh cơ chế giao dịch trên sàn nhằm hạn chế đầu cơ và thúc đẩy cung ứng trực tiếp từ các doanh nghiệp dầu khí lớn tới hệ thống phân phối.

Nguồn cung hiện được ưu tiên cho nông nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ công, lực lượng thực thi pháp luật và các khu vực chịu áp lực lớn về logistics và các vùng biên giới. Tổng thống Putin cũng yêu cầu Chính phủ sớm hoàn tất cơ chế hỗ trợ để giảm chi phí cho người dân và bảo đảm hoạt động trong mùa du lịch, thúc đẩy thiết lập cơ chế cung ứng trực tiếp giữa các doanh nghiệp dầu khí lớn với các trạm xăng độc lập và mở rộng vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực chế biến dầu.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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