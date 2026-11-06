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Nga kỳ vọng cuộc gặp ba bên với Mỹ và Trung Quốc

Thứ Sáu, 22:37, 06/11/2026
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VOV.VN - Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra từ 18-19/11 tại Trung Quốc, phía Nga bày tỏ kỳ vọng cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc bên lề hội nghị sẽ tạo động lực tích cực cho quan hệ quốc tế, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức địa chính trị.

Phát biểu trước báo giới ngày 5/11, Đại sứ về các nhiệm vụ đặc biệt Bộ Ngoại giao Nga Marat Berdyev, cho rằng, cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tạo ra xung lực mạnh mẽ cho quan hệ quốc tế. Theo ông, đối thoại ở cấp độ này sẽ tập trung vào những thách thức quốc tế cấp bách, đòi hỏi sự phối hợp và tìm kiếm giải pháp chung của các cường quốc.

Cũng trong ngày 5/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc gặp đang được tiến hành. Ông bày tỏ hy vọng việc thống nhất các vấn đề liên quan sẽ được hoàn tất trong những ngày tới. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh xác nhận Bắc Kinh đang duy trì liên lạc với Nga và Mỹ về khả năng tổ chức cuộc gặp lãnh đạo ba nước, nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết.

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Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gặp nhau ngày 14/10 tại Baku, Azerbaijan. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước đó, ngày 30/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ý tưởng tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo ba nước nhận được sự đánh giá tích cực ở cả Moscow, Washington và Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh một cuộc gặp như vậy sẽ rất cần thiết trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

Hội nghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra trong hai ngày 18-19/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Bên lề hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng dự kiến có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

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Bế mạc Hội nghị thượng đỉnh APEC 32

VOV.VN - Chiều nay (1/11), tại Gyeongju - Hàn Quốc, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 32 Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 32) chính thức khép lại với một Tuyên bố cấp cao nhấn mạnh sự đe dọa đối với thương mại toàn cầu.

Hương Trà/VOV-Moscow
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