Nga phát tín hiệu nối lại đàm phán 3 bên, hé lộ khả năng chấm dứt xung đột

Thông tin được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại Cung điện Constantine ở St. Petersburg hôm 21/10. Ông Jared Kushner cũng tham gia cuộc gặp qua video, do vấn đề sức khỏe khiến ông không thể trực tiếp đến Nga.

Binh sỹ Ukraine vận hành robot. Ảnh: Ukrinform

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin đã thông báo với ông Witkoff rằng Moscow “về nguyên tắc, sẵn sàng nối lại” đàm phán ba bên vào giữa tháng 11, tập trung vào việc xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Ông Ushakov cho biết phía Mỹ đã phản hồi tích cực, đồng thời nói rằng Tổng thống Trump hoan nghênh đề xuất này.

Trợ lý Điện Kremlin cho biết những nỗ lực trước đây nhằm khôi phục đàm phán ba bên đã gặp trở ngại sau các cuộc tấn công mà Moscow cáo buộc Ukraine tiến hành nhằm vào thủ đô Nga và nhiều thành phố khác trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử quốc hội Nga gần đây. Theo ông Ushakov, các điểm bỏ phiếu cũng trở thành mục tiêu tấn công trong ngày bầu cử chính, khiến một số thành viên ủy ban bầu cử thiệt mạng.

Tuy nhiên, ông Ushakov cho biết Moscow đã “đánh giá lại tình hình dựa trên những tín hiệu nhận được từ phía Mỹ”. Ông cũng nhấn mạnh Tổng thống Putin ghi nhận những nỗ lực hòa giải của ông Trump, chính quyền Mỹ và các đặc phái viên nhằm tìm kiếm giải pháp mà cả Nga và Ukraine đều có thể chấp nhận.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cũng trình bày đánh giá của Nga về tình hình trên chiến tuyến, cho rằng quân đội nước này đang nắm giữ ưu thế chiến lược. Theo ông Ushakov, nhà lãnh đạo Nga khẳng định các lực lượng Nga đang tiếp tục tiến công trên những hướng trọng yếu, đồng thời tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, năng lượng và hậu cần của Ukraine.

Ngoài vấn đề Ukraine, hai bên còn thảo luận về thỏa thuận đạt được trong tháng 10 liên quan đến nhiên liệu diesel, theo đó Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga. Theo ông Ushakov, cả hai bên đều cho rằng thỏa thuận phục vụ lợi ích chung và góp phần ổn định thị trường nhiên liệu toàn cầu. Ông cho biết thêm, một số dự án kinh tế chung khác giữa Nga và Mỹ cũng đang tiến gần đến giai đoạn triển khai.

Vòng đàm phán gần nhất giữa Nga, Ukraine và Mỹ diễn ra tại Geneva vào tháng 2/2026, sau hai vòng đàm phán trước đó ở Abu Dhabi. Các cuộc tiếp xúc sau đó bị gián đoạn khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, làm ảnh hưởng đến khả năng tổ chức đàm phán tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trả lời truyền thông Nga, ông Ushakov cho biết Abu Dhabi một lần nữa được cân nhắc làm địa điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo. Tuy nhiên, Tổng thống Putin vẫn chưa quyết định thành phần phái đoàn Nga tham gia các cuộc tiếp xúc trong tương lai.

Khi được hỏi liệu xung đột tại Ukraine có đang tiến gần đến hồi kết hay không, ông Ushakov nhận định tình hình “đang chuyển dịch theo hướng đó”.