Nga phóng thành công 16 vệ tinh internet quỹ đạo thấp đầu tiên

Tối qua (23/3) Công ty BUREAU 1440 đã thực hiện thành công vụ phóng theo lô đầu tiên gồm 16 vệ tinh cung cấp dịch vụ truy cập internet băng thông rộng. Sau khi đạt quỹ đạo chờ, các vệ tinh đã tách khỏi tên lửa đẩy theo đúng kế hoạch và được chuyển giao quyền điều khiển cho Trung tâm điều hành bay của công ty.

Sau khi đạt quỹ đạo chờ, các vệ tinh đã tách khỏi tên lửa đẩy theo đúng kế hoạch. Nguồn: Ria Novosti

Doanh nghiệp này cho biết giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung kiểm tra các hệ thống trên vệ tinh và đưa chúng lên quỹ đạo mục tiêu. Đồng thời, trong thời gian tới, Nga dự kiến tiến hành hàng chục vụ phóng, triển khai hàng trăm vệ tinh thuộc chòm sao quỹ đạo thấp nhằm phục vụ dịch vụ thông tin liên lạc với phạm vi toàn cầu.

Trước đó, ngày 20/5/2025, Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Bakanov khẳng định hệ thống vệ tinh của BUREAU 1440 sẽ được đưa vào Chương trình không gian quốc gia. Theo kế hoạch, đến năm 2027, chòm sao vệ tinh của công ty sẽ đạt quy mô 292 thiết bị.