Nga phóng thành công 16 vệ tinh internet quỹ đạo thấp đầu tiên

Thứ Ba, 17:37, 24/03/2026
VOV.VN - Công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Nga BUREAU 1440 đã đưa thành công lô vệ tinh internet đầu tiên lên quỹ đạo, đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin vệ tinh phủ sóng toàn cầu.

Tối qua (23/3) Công ty BUREAU 1440 đã thực hiện thành công vụ phóng theo lô đầu tiên gồm 16 vệ tinh cung cấp dịch vụ truy cập internet băng thông rộng. Sau khi đạt quỹ đạo chờ, các vệ tinh đã tách khỏi tên lửa đẩy theo đúng kế hoạch và được chuyển giao quyền điều khiển cho Trung tâm điều hành bay của công ty.

Sau khi đạt quỹ đạo chờ, các vệ tinh đã tách khỏi tên lửa đẩy theo đúng kế hoạch. Nguồn: Ria Novosti

Doanh nghiệp này cho biết giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung kiểm tra các hệ thống trên vệ tinh và đưa chúng lên quỹ đạo mục tiêu. Đồng thời, trong thời gian tới, Nga dự kiến tiến hành hàng chục vụ phóng, triển khai hàng trăm vệ tinh thuộc chòm sao quỹ đạo thấp nhằm phục vụ dịch vụ thông tin liên lạc với phạm vi toàn cầu.

Trước đó, ngày 20/5/2025, Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Bakanov khẳng định hệ thống vệ tinh của BUREAU 1440 sẽ được đưa vào Chương trình không gian quốc gia. Theo kế hoạch, đến năm 2027, chòm sao vệ tinh của công ty sẽ đạt quy mô 292 thiết bị.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: Nga phóng vệ tinh quỹ đạo thấp công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Nga BUREAU 1440 vệ tinh internet
Iran phóng 3 vệ tinh nhân tạo vào không gian
Iran phóng 3 vệ tinh nhân tạo vào không gian

VOV.VN - Dưới sự hỗ trợ của Nga, hôm qua (28/12), Iran đã phóng thành công 3 vệ tinh nhân tạo do nước này tự sản xuất, vào không gian.

Iran phóng 3 vệ tinh nhân tạo vào không gian

Iran phóng 3 vệ tinh nhân tạo vào không gian

VOV.VN - Dưới sự hỗ trợ của Nga, hôm qua (28/12), Iran đã phóng thành công 3 vệ tinh nhân tạo do nước này tự sản xuất, vào không gian.

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh thương mại nặng nhất từ trước tới nay
Ấn Độ phóng thành công vệ tinh thương mại nặng nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Ngày 24/12, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đã phóng thành công vệ tinh truyền thông BlueBird Block-2 của Mỹ bằng tên lửa đẩy LVM3-M6. Với khối lượng hơn 6 tấn, đây là vệ tinh có trọng lượng nặng nhất từ trước tới nay từng được phóng từ lãnh thổ Ấn Độ.

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh thương mại nặng nhất từ trước tới nay

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh thương mại nặng nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Ngày 24/12, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đã phóng thành công vệ tinh truyền thông BlueBird Block-2 của Mỹ bằng tên lửa đẩy LVM3-M6. Với khối lượng hơn 6 tấn, đây là vệ tinh có trọng lượng nặng nhất từ trước tới nay từng được phóng từ lãnh thổ Ấn Độ.

Bộ Khoa học Nhật Bản xác nhận việc phóng vệ tinh Michibiki-5 thất bại
Bộ Khoa học Nhật Bản xác nhận việc phóng vệ tinh Michibiki-5 thất bại

VOV.VN - Mặc dù theo ghi nhận ban đầu, việc phóng một vệ tinh định vị toàn cầu (GPS) của Nhật Bản lên quỹ đạo vừa được tiến hành sáng nay (22/12) đã diễn ra suôn sẻ, nhưng ngay sau đó, Bộ Khoa học nước này đã xác nhận vụ phóng thất bại.

Bộ Khoa học Nhật Bản xác nhận việc phóng vệ tinh Michibiki-5 thất bại

Bộ Khoa học Nhật Bản xác nhận việc phóng vệ tinh Michibiki-5 thất bại

VOV.VN - Mặc dù theo ghi nhận ban đầu, việc phóng một vệ tinh định vị toàn cầu (GPS) của Nhật Bản lên quỹ đạo vừa được tiến hành sáng nay (22/12) đã diễn ra suôn sẻ, nhưng ngay sau đó, Bộ Khoa học nước này đã xác nhận vụ phóng thất bại.

