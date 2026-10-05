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Nga tung loạt đòn mới, đánh vào mắt xích hậu cần Ukraine

Thứ Hai, 09:37, 05/10/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một trung tâm dữ liệu và một trung tâm hậu cần của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay không người lái (UAV) Geran đã tập kích một trung tâm hậu cần của Nova Poshta tại Chernomorsk và một trung tâm dữ liệu ở Odessa. Hình ảnh do cơ quan này công bố cho thấy các cơ sở trên bị đánh trúng.

Nga tấn công trung tâm hậu cần Ukraine. Nguồn: RT

 

Trong những đợt tấn công gần đây, Nga ngày càng nhắm đến các trung tâm dữ liệu của Ukraine. Một số nhà cung cấp dịch vụ internet và thông tin di động tại Ukraine đã ghi nhận thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng và tình trạng gián đoạn kết nối.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng nước này đã tấn công hai tàu chở hàng khô được cho là đang vận chuyển vật tư quân sự tới cảng Odessa. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã tập kích một sở chỉ huy UAV, phá hủy một radar giám sát đường không và đánh vào cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ mục đích quân sự, các kho vũ khí, kho chứa UAV cùng các vị trí tập kết binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 147 địa điểm. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này tiếp tục tập kích cầu Severny bắc qua sông Dnieper ở Kiev, tuyến cầu được cho là phục vụ vận chuyển binh sĩ và hàng hóa quân sự.

Cơ quan này cũng cho biết hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 4 bom dẫn đường, 3 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 1.222 UAV cánh cố định trong vòng 24 giờ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này đã siết chặt vòng vây tại khu vực Kharkov, ở phía đông bắc Ukraine, đồng thời tiếp tục tiến quân ở một số khu vực khác, trong đó có phía bắc và trung tâm Dobropolye.

Nga và Ukraine đều gia tăng các cuộc tấn công tầm xa trong những tuần gần đây, sau khi Ukraine đẩy mạnh hoạt động sử dụng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Nga trong bối cảnh tình hình chiến trường diễn biến bất lợi đối với Kiev. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhiều mục tiêu, trong đó có cơ sở năng lượng, kho bãi dân sự, trung tâm hậu cần, khu dân cư, khu nghỉ dưỡng và các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội tháng trước.

Nga đáp trả bằng cách mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng, tàu thuyền và các cảng trọng yếu được cho là tiếp nhận hàng hóa phục vụ quân sự của Ukraine. Moscow cho rằng các hoạt động này đã gây gián đoạn đáng kể đối với hoạt động vận tải biển và hậu cần của Ukraine trên Biển Đen. Nga khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào những cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin gần đây cảnh báo Ukraine có thể phải đối mặt với "kịch bản thảm họa" sau khi Kiev "mở chiếc hộp Pandora" bằng việc tấn công cơ sở hạ tầng kinh tế và dân sự của Nga. Ông Putin cho rằng những cuộc tấn công này không thể làm thay đổi cục diện xung đột, đồng thời cảnh báo các "hành động khiêu khích" của Kiev có thể cản trở thay vì thúc đẩy một giải pháp hòa bình.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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