Nga tuyên bố đánh trúng "các cơ sở công nghiệp quân sự trọng yếu" của Ukraine

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch sử dụng "vũ khí tầm xa có độ chính xác cao" nhằm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng, cơ sở nhiên liệu - năng lượng tại Kiev và vùng Kiev, cùng các sân bay quân sự và hạ tầng quân sự khác ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy và Chernihiv.

Nga không kích Kiev. Ảnh: Telegram

Phía Nga sau đó công bố danh sách các mục tiêu mà họ tuyên bố đã tấn công, trong đó một nhà máy sản xuất hệ thống dẫn đường cho máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Ukraine; cơ sở chế tạo UAV tầm xa; nhà máy nâng cấp xe bọc thép và sản xuất thiết bị quang học quân sự; cơ sở sản xuất thiết bị tác chiến điện tử; kho phụ tùng UAV; kho nhiên liệu cùng một số cơ sở khí đốt mà Moscow cho rằng cung cấp năng lượng cho hoạt động sản xuất vũ khí.

Trong khi đó, các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại nhiều vụ nổ và hỏa hoạn tại Kiev và khu vực lân cận. Giới chức thủ đô Ukraine cho biết ít nhất 28 địa điểm bị hư hại, phần lớn là các tòa nhà. Theo Ukraine, các đợt tấn công của Nga khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Moscow tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công "có hệ thống và nhất quán" nhằm vào các cơ sở quân sự, nhà máy sản xuất UAV, sở chỉ huy và các "trung tâm ra quyết định" của Ukraine. Nga cho biết đây là động thái đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga.