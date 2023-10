Nga tuyên bố phá hủy 4 xe tăng Leopard trong một ngày ở Zaporizhzhia

Ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào “We Are Together with Russia” ngày 27/10 cho biết, lực lượng Nga đã phá hủy ít nhất 4 xe tăng Leopard do Đức sản xuất ở khu vực Zaporizhzhia trong một ngày.

Xe tăng Leopard và xe thiết giáp Bradley bị phá hủy trong bãi mìn của Nga hồi tháng 6/2023. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

“Quân đội Ukraine đã sử dụng khoảng 10 thiết bị hạng nặng trong cuộc tấn công giữa Robotyne và Verbove (thuộc vùng Zaporizhzhia). Ít nhất 6 trong số đó là xe tăng Leopard. Lực lượng của chúng tôi đã tấn công đáp trả bằng pháo nhiệt áp hạng nặng Solntsepyok và máy bay không người lái (UAV). Ít nhất 4 xe tăng Leopard đã bị phá hủy”, ông Rogov nói.

Ở hướng Orekhov, các cuộc đấu pháo dữ dội đang diễn ra. Phía Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt và bom chùm.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/10 cho hay các lực lượng Nga nước này đã phá hủy 2 xe tăng Leopard ở Zaporizhzhia trong vòng 24 giờ.

Trong khi đó, Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) của Ukraine tuyên bố đã phá hủy nhiều thiết bị quân sự của Nga ở Zaporizhzhia trong tuần qua. Cụ thể, thiệt hại của phía Nga bao gồm hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad, BM-27 Uragan, hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A Solntsepyok và radar Zoopark. Chi phí ước tính của các thiết bị bị phá vào khoảng 25 triệu USD.

Theo Mil.in.ua, cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu Nga được thực hiện bằng hệ thống tên lửa HIMARS.