Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ phủ của Cộng hòa Dagestan

Thứ Bảy, 22:34, 28/03/2026
VOV.VN - Chính quyền thành phố Makhachkala - thủ phủ của Cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga hôm nay (28/3) ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt và mất điện trên diện rộng.

Trên Telegram, chính quyền thành phố thông báo các dịch vụ khẩn cấp đã được đặt trong tình trạng báo động cao, đồng thời các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh nỗ lực xử lý hậu quả cũng như hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp, hơn 327.000 người ở Dagestan vẫn rơi vào cảnh mất điện do ảnh hưởng của thời tiết xấu.

nga tuyen bo tinh trang khan cap tai thu phu cua cong hoa dagestan hinh anh 1
Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ phủ của Cộng hòa Dagestan. Ảnh Reuters.
nga tuyen bo tinh trang khan cap tai thu phu cua cong hoa dagestan hinh anh 2
Các cơ quan chức năng di dời người dân khỏi nơi nguy hiểm. Ảnh Reuters.

Tính đến 12:00 giờ ngày 28/3 - giờ Moscow (tức 09:00 giờ GMT cùng ngày), 283 khu dân cư với tổng dân số hơn 327.000 người vẫn trong cảnh mất điện. Giới chức địa phương cho biết,  dù đã chuẩn bị để ứng phó với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, song tình hình thực tế "vượt quá cả những dự báo bi quan nhất".

Tại Khasavyurt, thành phố lớn thứ hai của Dagestan, 1 cây cầu đường sắt đã bị hư hại do mưa lớn. Theo dự báo, các trận mưa như trút nước sẽ còn tiếp diễn trong khu vực cho đến ngày mai (29/03).

 

Phương Anh/VOV1 biên dịch
Hàng chục người thiệt mạng vì lũ lụt ở Kenya
Hàng chục người thiệt mạng vì lũ lụt ở Kenya

VOV.VN - Giới chức Kenya cho biết ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong trận lũ nghiêm trọng tấn công thủ đô Nairobi. 

Hàng chục người thiệt mạng vì lũ lụt ở Kenya

Hàng chục người thiệt mạng vì lũ lụt ở Kenya

VOV.VN - Giới chức Kenya cho biết ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong trận lũ nghiêm trọng tấn công thủ đô Nairobi. 

Jakarta (Indonesia) đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng và hiện tượng sụt lún đất
Jakarta (Indonesia) đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng và hiện tượng sụt lún đất

VOV.VN - Thủ đô Jakarta của Indonesia trong tuần qua chứng kiến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng với các trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Jakarta (Indonesia) đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng và hiện tượng sụt lún đất

Jakarta (Indonesia) đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng và hiện tượng sụt lún đất

VOV.VN - Thủ đô Jakarta của Indonesia trong tuần qua chứng kiến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng với các trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

