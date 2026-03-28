Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ phủ của Cộng hòa Dagestan

Trên Telegram, chính quyền thành phố thông báo các dịch vụ khẩn cấp đã được đặt trong tình trạng báo động cao, đồng thời các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh nỗ lực xử lý hậu quả cũng như hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp, hơn 327.000 người ở Dagestan vẫn rơi vào cảnh mất điện do ảnh hưởng của thời tiết xấu.

Tính đến 12:00 giờ ngày 28/3 - giờ Moscow (tức 09:00 giờ GMT cùng ngày), 283 khu dân cư với tổng dân số hơn 327.000 người vẫn trong cảnh mất điện. Giới chức địa phương cho biết, dù đã chuẩn bị để ứng phó với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, song tình hình thực tế "vượt quá cả những dự báo bi quan nhất".

Tại Khasavyurt, thành phố lớn thứ hai của Dagestan, 1 cây cầu đường sắt đã bị hư hại do mưa lớn. Theo dự báo, các trận mưa như trút nước sẽ còn tiếp diễn trong khu vực cho đến ngày mai (29/03).