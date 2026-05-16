中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngành công nghiệp Nga hướng tới tăng tốc đổi mới và tự chủ công nghệ

Thứ Bảy, 06:17, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin cho rằng ngành công nghiệp Nga đã thích ứng trước sức ép trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy chủ quyền công nghệ, rút ngắn thời gian sản xuất và mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Phát biểu trước đại diện các tập đoàn công nghiệp Nga như Tập đoàn Công nghệ Nhà nước (Rostec), Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước (Roscosmos), Tập đoàn Chế tạo máy bay thống nhất Nga hay Tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá thời gian qua các doanh nghiệp Nga đã duy trì được hoạt động ổn định nhất là trong bối cảnh đứt gãy chuỗi cung ứng và chịu nhiều sức ép từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Nhiều công ty, tập đoàn lớn của Nga đã tiến hành tái cấu trúc logistics, thay thế linh kiện nhập khẩu và phát triển các giải pháp công nghệ trong nước để mở rộng vị thế trên thị trường.

nganh cong nghiep nga huong toi tang toc doi moi va tu chu cong nghe hinh anh 1
Ngành công nghiệp Nga. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Putin, sản lượng ngành công nghiệp chế biến của Nga năm 2025 cao hơn gần 25% so với năm 2021, trong khi tổng sản lượng công nghiệp tăng khoảng 12%. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh chiến lược của nước này không phải "sao chép công nghệ" mà là chủ động tạo xu hướng mới trong các lĩnh vực như máy bay, robot công nghiệp, trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và hệ thống tự động.

Tổng thống Nga cũng khẳng định nước này sẽ tiếp tục xây dựng các liên minh cùng có lợi với các đối tác nước ngoài sử dụng công nghệ và thiết bị của Nga. Nga coi việc rút ngắn tối đa thời gian từ nghiên cứu ý tưởng đến sản xuất hàng loạt là yếu tố cạnh tranh then chốt trong cuộc chiến công nghệ với các đối thủ cạnh tranh.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: Ngành công nghiệp Nga Rostec Tổng thống Vladimir Putin
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Mishustin: Ngành công nghiệp Nga vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực
Thủ tướng Mishustin: Ngành công nghiệp Nga vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực

VOV.VN - Diễn đàn công nghiệp quốc tế năm 2025 lần thứ 15 đang diễn ra tại trung tâm triển lãm thành phố Ekaterinburg, Nga. Với chủ đề “Lãnh đạo công nghệ: Đột phá công nghiệp”, sự kiện năm nay thu hút khoảng 900 doanh nghiệp đến từ 90 quốc gia tham dự.

Thủ tướng Mishustin: Ngành công nghiệp Nga vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực

Thủ tướng Mishustin: Ngành công nghiệp Nga vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực

VOV.VN - Diễn đàn công nghiệp quốc tế năm 2025 lần thứ 15 đang diễn ra tại trung tâm triển lãm thành phố Ekaterinburg, Nga. Với chủ đề “Lãnh đạo công nghệ: Đột phá công nghiệp”, sự kiện năm nay thu hút khoảng 900 doanh nghiệp đến từ 90 quốc gia tham dự.

Định hình xu hướng phát triển ngành công nghiệp và kinh tế LB Nga
Định hình xu hướng phát triển ngành công nghiệp và kinh tế LB Nga

VOV.VN - Với chủ đề "Vật liệu mới và hóa học”, Diễn đàn Công nghệ Tương lai 2025 chính thức khai mạc ngày 20/2 tại thủ đô Moskva. Quy tụ các chuyên gia hàng đầu, đại diện chính phủ, các doanh nghiệp, các nhà khoa học Nga, Diễn đàn nhằm góp phần định hình xu hướng phát triển ngành công nghiệp và kinh

Định hình xu hướng phát triển ngành công nghiệp và kinh tế LB Nga

Định hình xu hướng phát triển ngành công nghiệp và kinh tế LB Nga

VOV.VN - Với chủ đề "Vật liệu mới và hóa học”, Diễn đàn Công nghệ Tương lai 2025 chính thức khai mạc ngày 20/2 tại thủ đô Moskva. Quy tụ các chuyên gia hàng đầu, đại diện chính phủ, các doanh nghiệp, các nhà khoa học Nga, Diễn đàn nhằm góp phần định hình xu hướng phát triển ngành công nghiệp và kinh

"Bão" trừng phạt của phương Tây khó bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng Nga
"Bão" trừng phạt của phương Tây khó bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng Nga

VOV.VN - Hai năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất: bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

"Bão" trừng phạt của phương Tây khó bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng Nga

"Bão" trừng phạt của phương Tây khó bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng Nga

VOV.VN - Hai năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất: bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ