Ngành công nghiệp Nga hướng tới tăng tốc đổi mới và tự chủ công nghệ

Phát biểu trước đại diện các tập đoàn công nghiệp Nga như Tập đoàn Công nghệ Nhà nước (Rostec), Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước (Roscosmos), Tập đoàn Chế tạo máy bay thống nhất Nga hay Tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá thời gian qua các doanh nghiệp Nga đã duy trì được hoạt động ổn định nhất là trong bối cảnh đứt gãy chuỗi cung ứng và chịu nhiều sức ép từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Nhiều công ty, tập đoàn lớn của Nga đã tiến hành tái cấu trúc logistics, thay thế linh kiện nhập khẩu và phát triển các giải pháp công nghệ trong nước để mở rộng vị thế trên thị trường.

Ngành công nghiệp Nga. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Putin, sản lượng ngành công nghiệp chế biến của Nga năm 2025 cao hơn gần 25% so với năm 2021, trong khi tổng sản lượng công nghiệp tăng khoảng 12%. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh chiến lược của nước này không phải "sao chép công nghệ" mà là chủ động tạo xu hướng mới trong các lĩnh vực như máy bay, robot công nghiệp, trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và hệ thống tự động.

Tổng thống Nga cũng khẳng định nước này sẽ tiếp tục xây dựng các liên minh cùng có lợi với các đối tác nước ngoài sử dụng công nghệ và thiết bị của Nga. Nga coi việc rút ngắn tối đa thời gian từ nghiên cứu ý tưởng đến sản xuất hàng loạt là yếu tố cạnh tranh then chốt trong cuộc chiến công nghệ với các đối thủ cạnh tranh.