Ngành du lịch Thái Lan kêu gọi gói cứu trợ khẩn cấp 15 tỷ baht
VOV.VN - Liên đoàn Du lịch Thái Lan (Fetta) cùng 7 hiệp hội thành viên kiến nghị Chính phủ đưa gói kích cầu trị giá 15 tỷ baht (456 triệu USD) vào chương trình nghị sự ưu tiên, nhằm ứng phó nguy cơ suy giảm do xung đột Trung Đông và thiếu nhiên liệu.
Ông Adith Chairattananon, Tổng Thư ký danh dự Hiệp hội Lữ hành Thái Lan cho biết, tỷ lệ hủy tour tăng mạnh trong 3 tuần qua, trong khi lượng đặt chỗ từ thị trường Trung Quốc cho tháng 4 chỉ đạt khoảng 60% kế hoạch.
Trong cuộc họp khẩn với Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), các hiệp hội đề xuất áp dụng chương trình phát tiền mặt cho khách du lịch nội địa qua ứng dụng Pao Tang, triển khai dự án “100 xe buýt du lịch vòng quanh Thái Lan” với ngân sách 10 tỷ baht, cùng hỗ trợ chi phí nhiên liệu và giảm phí sân bay cho các chuyến bay thuê bao (charter).
Ngành du lịch Thái Lan hiện đóng góp 13% GDP, tương đương 2,7 nghìn tỷ baht (82 tỷ USD) và tạo việc làm cho 4 triệu lao động. Trong bối cảnh lễ hội Tết té nước Songkran mừng năm mới và mùa thấp điểm du lịch đang đến gần, khu vực tư nhân cũng đẩy nhanh xúc tiến roadshow tại nhiều thị trường châu Á để thu hút khách chi tiêu cao.
Các hiệp hội kỳ vọng gói cứu trợ sẽ giúp duy trì nhu cầu, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó và giữ vững vai trò của du lịch trong nền kinh tế Thái Lan.