  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Ngành du lịch Thái Lan kêu gọi gói cứu trợ khẩn cấp 15 tỷ baht

Thứ Bảy, 19:32, 21/03/2026
VOV.VN - Liên đoàn Du lịch Thái Lan (Fetta) cùng 7 hiệp hội thành viên kiến nghị Chính phủ đưa gói kích cầu trị giá 15 tỷ baht (456 triệu USD) vào chương trình nghị sự ưu tiên, nhằm ứng phó nguy cơ suy giảm do xung đột Trung Đông và thiếu nhiên liệu.

Ông Adith Chairattananon, Tổng Thư ký danh dự Hiệp hội Lữ hành Thái Lan cho biết, tỷ lệ hủy tour tăng mạnh trong 3 tuần qua, trong khi lượng đặt chỗ từ thị trường Trung Quốc cho tháng 4 chỉ đạt khoảng 60% kế hoạch.

Trong cuộc họp khẩn với Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), các hiệp hội đề xuất áp dụng chương trình phát tiền mặt cho khách du lịch nội địa qua ứng dụng Pao Tang, triển khai dự án “100 xe buýt du lịch vòng quanh Thái Lan” với ngân sách 10 tỷ baht, cùng hỗ trợ chi phí nhiên liệu và giảm phí sân bay cho các chuyến bay thuê bao (charter).

Chùa Bình Minh "Wat Arun" - điểm du lịch nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan

Ngành du lịch Thái Lan hiện đóng góp 13% GDP, tương đương 2,7 nghìn tỷ baht (82 tỷ USD) và tạo việc làm cho 4 triệu lao động. Trong bối cảnh lễ hội Tết té nước Songkran mừng năm mới và mùa thấp điểm du lịch đang đến gần, khu vực tư nhân cũng đẩy nhanh xúc tiến roadshow tại nhiều thị trường châu Á để thu hút khách chi tiêu cao.

Các hiệp hội kỳ vọng gói cứu trợ sẽ giúp duy trì nhu cầu, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó và giữ vững vai trò của du lịch trong nền kinh tế Thái Lan.

 

PV/VOV-Bangkok
Tin liên quan

Tăng cường kết nối du lịch Việt Nam - Thái Lan trong bối cảnh biến động

VOV.VN - Tại hội thảo khởi động thị trường năm 2026 vừa diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào chiều 10/3, các nhà ngoại giao và chuyên gia hàng đầu trong ngành du lịch, hàng không đã cùng thảo luận về chiến lược thúc đẩy dòng khách giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thái Lan gỡ khó cho ngành du lịch khi xung đột gia tăng tại Trung Đông

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đang lên kế hoạch cho các biện pháp kích thích du lịch mới, nhằm giảm thiểu tác động của xung đột Trung Đông đến ngành du lịch nước này.

Du lịch Thái Lan xoay sang thị trường gần, trước nguy cơ sụt giảm 25% lượng khách

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất đối với ngành du lịch nước này trong năm 2026, khi cuộc xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nghiêm trọng các đường bay quốc tế và làm suy giảm niềm tin của du khách.

