Người da đen có nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao gấp 4 lần người da trắng

Các thông tin do Văn phòng số liệu quốc gia Anh công bố trong ngày 7/5 cho thấy, do các bất lợi về kinh tế-xã hội, người da màu tại Anh có nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao hơn nhiều so với người da trắng.

Theo các con số do Văn phòng số liệu quốc gia Anh (ONS) đưa ra sau các cuộc điều tra từ đầu dịch Covid-19, đàn ông da đen tại nước này có tỷ lệ tử vong cao gấp 4,2 lần đàn ông da trắng, còn phụ nữ da đen có tỷ lệ cao gấp 4,3 lần.

Với các cộng đồng da màu khác như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, tỷ lệ này ở mức cao hơn khoảng 1,8 lần.

Anh là nước chịu tổn thất nặng nề nhất vì Covid-19 ở Châu Âu.

Giải thích cho các con số này, Văn phòng số liệu quốc gia Anh cho rằng nguyên nhân chính là do các bất lợi và phân biệt về điều kiện kinh tế-xã hội của các nhóm sắc tộc này so với người da trắng bản địa. Tuy nhiên, cũng có những nguyên nhân khác chưa được làm rõ.

Đây tiếp tục là một thống kê khác có thể gây sức ép lớn lên chính phủ Anh bởi cách đây vài ngày, Văn phòng thống kê quốc gia Anh cũng đã thông báo con số tử vong thực tế vì Covid-19 tại Anh cao hơn trên 3300 người so với công bố của chính phủ Anh.

Trong ngày 7/5, theo thông báo của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, nước Anh có thêm 539 nạn nhân thiệt mạng vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 30.615 người, chưa tính hơn 3300 ca tử vong do Văn phòng Thống kê quốc gia Anh đưa ra. Với con số này, Anh vẫn là quốc gia có tổn thất nhân mạng vì Covid-19 lớn nhất châu Âu và thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Các tranh cãi gay gắt nhất quanh chiến dịch chống Covid-19 tại Anh hiện nay là về thời điểm sẽ nới lỏng phong toả. Trong ngày 7/5, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết sẽ thận trọng đến mức tối đa khi đưa ra bản kế hoạch nới lỏng vào ngày 10/5 này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab khẳng định, bất cứ sự nới lỏng nào vào lúc này, dù nhỏ, cũng mang đến rủi ro lớn nhất.

“Để trả lời cho các thắc mắc, tôi sẽ nói luôn là không có bất cứ thay đổi nào trong các hướng dẫn và quy định của chính phủ, nhưng Thủ tướng Boris Johnson sẽ trình bày một bản lộ trình vào Chủ nhật tới. Bất kỳ thay đổi nào trong thời gian ngắn trước mắt cũng đều rất nhỏ, rất vừa phải và được giám sát cực kỳ chặt chẽ, còn bây giờ thì không có thay đổi nào cả.", Ngoại trưởng Anh nói./.