中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người dân Gaza đón lễ Eid Al-Fitr trong bối cảnh bị Israel hạn chế nghiêm ngặt

Thứ Bảy, 06:19, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Palestine (WAFA), các nhóm hàng trăm người đã thực hiện lễ cầu nguyện Eid Al-Fitr tại các khu vực ngoài trời ở Gaza, giữa bối cảnh tàn phá trên diện rộng và các hạn chế nghiêm ngặt đang diễn ra của Israel.

Lễ Eid Al-Fitr đánh dấu sự kết thúc tháng Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo. Lễ Eid Al-Fitr năm nay trùng với thời điểm cuộc xung đột Trung Đông diễn ra khốc liệt, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran.

Israel đã đóng toàn bộ cửa khẩu ra vào Gaza, sau khi phát động cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2. Cửa khẩu Kerem Shalom đã mở cửa trở lại vài ngày sau đó, để tiếp nhận số lượng viện trợ nhân đạo hạn chế. Trong khi cửa khẩu Rafah mới được mở lại hôm 19/3, cho phép số lượng nhỏ người Palestine bị thương hoặc bị bệnh có thể sang Ai Cập điều trị, hoặc cho phép người Palestine quay trở lại Gaza đoàn tụ với gia đình.

nguoi dan gaza don le eid al-fitr trong boi canh bi israel han che nghiem ngat hinh anh 1
Ảnh minh họa: Nguồn Reuters

Việc tiếp cận viện trợ nhân đạo khó khăn khiến người dân Gaza tiếp tục đối mặt với tình trạng giá cả tăng vọt và thiếu hụt nghiêm trọng các mặt hàng thiết yếu.

Hơn 1.100 nhà thờ Hồi giáo trong tổng số khoảng 1.240 nhà thờ Hồi giáo tại Gaza bị tàn phá bởi cuộc xung đột.

Còn tại Thánh đường Al-Aqsa ở Đông Jerusalem, địa điểm linh thiêng thứ 3 của người Hồi giáo, hàng trăm người đã phải cầu nguyện bên ngoài khi Israel đóng cửa Thánh đường này sau khi phát động tấn công Iran.

Đây là lần đầu tiên Thánh đường Al-Aqsa bị đóng cửa trong 10 ngày cuối cùng của tháng Ramadan và lễ Eid al-Fitr, kể từ khi Israel bắt đầu chiếm đóng vào năm 1967. Thông thường trong dịp lễ này, hàng chục nghìn người đã đổ về Al-Aqsa để hành lễ.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: người dân gaza bị hạn chế nghiêm ngặt bởi israel lễ cầu nguyện lễ eid al-fitr
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thêm nhiều nước sẵn sàng tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza
VOV.VN - Thủ tướng Canada Mark Carney xác nhận đã đồng ý về nguyên tắc với Hội đồng Hòa bình Gaza do ông Trump đề xuất, song nhấn mạnh các chi tiết cụ thể vẫn đang được hoàn thiện.

Hy vọng và thách thức đan xen tại Dải Gaza trong năm 2026
Nghi vấn Israel muốn trục xuất người Palestine ra khỏi dải Gaza qua cửa khẩu Rafah
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ