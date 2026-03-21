Người dân Gaza đón lễ Eid Al-Fitr trong bối cảnh bị Israel hạn chế nghiêm ngặt

Lễ Eid Al-Fitr đánh dấu sự kết thúc tháng Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo. Lễ Eid Al-Fitr năm nay trùng với thời điểm cuộc xung đột Trung Đông diễn ra khốc liệt, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran.

Israel đã đóng toàn bộ cửa khẩu ra vào Gaza, sau khi phát động cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2. Cửa khẩu Kerem Shalom đã mở cửa trở lại vài ngày sau đó, để tiếp nhận số lượng viện trợ nhân đạo hạn chế. Trong khi cửa khẩu Rafah mới được mở lại hôm 19/3, cho phép số lượng nhỏ người Palestine bị thương hoặc bị bệnh có thể sang Ai Cập điều trị, hoặc cho phép người Palestine quay trở lại Gaza đoàn tụ với gia đình.

Việc tiếp cận viện trợ nhân đạo khó khăn khiến người dân Gaza tiếp tục đối mặt với tình trạng giá cả tăng vọt và thiếu hụt nghiêm trọng các mặt hàng thiết yếu.

Hơn 1.100 nhà thờ Hồi giáo trong tổng số khoảng 1.240 nhà thờ Hồi giáo tại Gaza bị tàn phá bởi cuộc xung đột.

Còn tại Thánh đường Al-Aqsa ở Đông Jerusalem, địa điểm linh thiêng thứ 3 của người Hồi giáo, hàng trăm người đã phải cầu nguyện bên ngoài khi Israel đóng cửa Thánh đường này sau khi phát động tấn công Iran.

Đây là lần đầu tiên Thánh đường Al-Aqsa bị đóng cửa trong 10 ngày cuối cùng của tháng Ramadan và lễ Eid al-Fitr, kể từ khi Israel bắt đầu chiếm đóng vào năm 1967. Thông thường trong dịp lễ này, hàng chục nghìn người đã đổ về Al-Aqsa để hành lễ.