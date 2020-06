Người Mỹ tin tưởng Trump hơn Biden về khả năng điều hành kinh tế

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden dẫn trước Tổng thống Trump 9 điểm khi chỉ còn 5 tháng nữa là cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra nhưng theo cuộc khảo sát của CNBC, ông Trump vẫn chiếm ưu thế hơn so với ông Biden về một vấn đề quan trọng, đó là kinh tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Cuộc khảo sát hồi tháng 6/2020 cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% so với 38%, cách biệt tăng thêm 4 điểm so với tháng 4. Sự ủng hộ của bộ phận cử tri trẻ tuổi và các cử tri giàu có đối với ông Biden tăng và tỷ lệ ủng hộ trong đảng Dân chủ với cựu Phó Tổng thống Mỹ cũng tăng 7 điểm.

Tổng thống Trump đã mất một số lượng đáng kể các cử tri độc lập khi bị giảm tới 11 điểm. Tuy nhiên, những cử tri độc lập này cũng không gia nhập các nhóm ủng hộ ông Biden. Thay vào đó, tỷ lệ cử tri độc lập tuyên bố rằng họ chưa quyết định bỏ phiếu cho ứng viên nào đã tăng thêm 11 điểm. Cuộc khảo sát trên của CNBC được tiến hành từ 19 - 22/6 với 800 người Mỹ tham gia trên toàn quốc và tỷ lệ sai số là 3,5 điểm.

Cuộc khảo sát này cho thấy cựu Phó Tổng thống Biden chiếm ưu thế hoặc ngang bằng với Tổng thống Trump trong hầu hết các vấn đề quan trọng, ngoại trừ kinh tế. Khi được hỏi ai là người có những chính sách tốt nhất với nền kinh tế, 44% người tham gia đã bỏ phiếu cho ông Trump trong khi tỷ lệ bỏ phiếu cho ông Biden là 38%.

Ông Biden đã dẫn trước Tổng thống Trump 14 điểm về khả năng ứng phó với dịch Covid-19, 16 điểm về vấn đề chăm sóc y tế và 25 điểm về các chính sách liên quan đến bình đẳng về sắc tộc. Ứng viên đảng Dân chủ cũng nhận được tỷ lệ ủng hộ nhỉnh hơn Tổng thống Trump ở một số vấn đề như di cư và quan hệ với Trung Quốc. Mặc dù tỷ lệ cách biệt ở những vấn đề này tương đối nhỏ và nằm trong tỷ lệ sai số nhưng những con số trên cho thấy Tổng thống Trump dường như không còn chiếm ưu thế ở những vấn đề nằm trong trụ cột chiến lược tái tranh cử mà ông đang tập trung vào.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump về mặt kinh tế đã giảm xuống 46% so với con số 52% vào tháng 4. Tỷ lệ phản đối tăng lên 46% so với con số 38%. Tuy nhiên, những tỷ lệ ủng hộ này vẫn cao hơn tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ nói chung trên tất cả lĩnh vực là 39%. Đây là một sự thay đổi mạnh mẽ so với tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump vào tháng 4.

Mặc dù đại dịch Covid-19 hoành hành nhưng người Mỹ vẫn lạc quan vào sự hồi phục của nền kinh tế. Theo CNBC, trong khi 32% người lao động Mỹ báo cáo về việc giảm giờ làm và giảm lương thì 51% nói rằng nền kinh tế sẽ cải thiện vào năm tới./.