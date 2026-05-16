Nguy cơ Ebola lây lan xuyên biên giới tại châu Phi

Theo Bộ Y tế Uganda, bệnh nhân là một người đàn ông Congo 59 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Hồi giáo Kibuli ngày 11/5 và tử vong ngày 14/5. Nhà chức trách Uganda xác định, đây là ca bệnh nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và cho biết, hiện chưa ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Uganda.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi nhận định, sự xuất hiện của ca bệnh này cho thấy sự cần thiết phải tăng cường phối hợp khu vực một cách khẩn cấp. Cơ quan này đặc biệt lo ngại về tình hình dịch bệnh tại các khu vực Bunia và Rwampara ở miền Đông CHDC Congo, nơi có mật độ dân cư cao, tình trạng mất an ninh kéo dài và hoạt động khai thác mỏ khiến người dân di chuyển liên tục. Những khó khăn trong công tác truy vết tiếp xúc, kiểm soát nhiễm khuẩn và vị trí gần biên giới Uganda, Nam Sudan cũng làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh lan rộng.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn cho đồng nghiệp tại trung tâm điều trị Ebola ở Beni, miền Đông Congo, ngày 9/9/2018. Ảnh: AP

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, đang hỗ trợ CHDC Congo ứng phó với đợt bùng phát Ebola mới tại tỉnh Ituri ở Đông Bắc nước này. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, tổ chức này hiện ghi nhận 13 ca Ebola được xác nhận bởi Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia tại thủ đô Kinshasa.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, đợt bùng phát Ebola hiện nay đã ghi nhận 246 ca nghi nhiễm và 80 ca tử vong, chủ yếu tập trung tại các thị trấn khai thác vàng Mongwalu và Rwampara ở miền Đông CHDC Congo. Trong khi đó, WHO cho biết số ca tử vong được ghi nhận hiện là 65 trường hợp.

“WHO đã giải ngân khẩn cấp 500.000USD từ quỹ dự phòng ứng phó khẩn cấp để hỗ trợ công tác chống dịch. Các ưu tiên hiện nay bao gồm: tăng cường truyền thông nguy cơ, giám sát dịch bệnh, truy vết tiếp xúc, kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế, mở rộng điều trị an toàn và nâng cao năng lực xét nghiệm”, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay.

Giám đốc phụ trách Cảnh báo và Ứng phó Khẩn cấp Y tế của WHO Abdirahman Mahamud cho biết, WHO đang chờ báo cáo chính thức từ Chính phủ CHDC Congo để có thêm thông tin chi tiết về ổ dịch, bao gồm số ca nghi nhiễm và số ca xác nhận.

Ông Abdirahman Mahamud nhấn mạnh, khu vực bùng phát dịch hiện đang đối mặt với tình trạng bất ổn an ninh nghiêm trọng và hoạt động di chuyển dân cư lớn giữa CHDC Congo, Nam Sudan và Uganda, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu vực gia tăng. Theo WHO, hiện đã có sẵn vaccine Ebola để triển khai nếu cần thiết.

Giám đốc phụ trách quản lý dịch bệnh và đại dịch của WHO Maria Van Kerkhove cho biết: “Chúng tôi có vắc-xin dự trữ. Cộng hòa Dân chủ Congo từng có kinh nghiệm đối với việc sử dụng vaccine, vì vậy, khi dịch bệnh này diễn biến, khi có thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng cung cấp vaccine thông qua các cơ chế hiện có, nếu đó là một chủng virus mà vaccine có thể được sử dụng”.

Ebola là bệnh truyền nhiễm hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao. Virus lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh, vật dụng bị nhiễm hoặc người đã tử vong do bệnh.