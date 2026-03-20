Nguyên nhân lỗi kỹ thuật trong nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ở Nhật Bản

Thứ Sáu, 14:55, 20/03/2026
VOV.VN - Sau nhiều lần phải tạm dừng hoạt động để điều tra các lỗi kỹ thuật trong hệ thống báo động của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, các chuyên gia Nhật Bản đã tìm ra nguyên nhân.

Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 20/3, nhằm thông báo về tiến độ tái khởi động và vận hành lò phản ứng số 6 của nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa - tổ hợp phát điện hạt nhân lớn nhất thế giới tại tỉnh Niigata (miền Trung Nhật Bản), các chuyên gia, kỹ sư của nhà máy cho biết đã xác định được nguyên nhân chính gây ra các lỗi trong hệ thống báo động của tổ máy này.

Lò phản ứng số 6 nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa. Ảnh: Jiji Press

Ông Kikukawa Hiroshi - Giám đốc một bộ phận của nhà máy cho biết: “Do những chấn động tích tụ từ lâu, các kết cấu kim loại của các linh kiện trong máy phát điện đã bị suy yếu, dẫn đến rạn nứt. Đây là nguyên nhân chính của lỗi kỹ thuật trong hệ thống báo động ở tổ máy số 6”.

Lò phản ứng số 6 của Kashiwazaki-Kariwa bao gồm 872 thanh nhiên liệu và quá trình phân hạch hạt nhân được kiểm soát thông qua việc vận hành 205 thanh điều khiển. Hệ thống báo động tại lò phản ứng này được thiết kế để phát cảnh báo khi có từ 2 thanh điều khiển trở lên bị rút ra khỏi lò phản ứng.

Tuy nhiên, trong cuộc thử nghiệm ngày 17/1, hệ thống đã không hoạt động, buộc Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) – đơn vị vận hành nhà máy, phải tạm dừng kế hoạch tái khởi động lò phản ứng này.

Tiếp đó, vào ngày 12/3 vừa qua, đã xảy ra sự cố rò điện khiến hệ thống cảnh báo bị kích hoạt bất thường, buộc nhà máy tiếp tục phải tạm dừng hoạt động. Sau khi xác định được nguyên nhân, dự kiến hoạt động phát và truyền tải điện của nhà máy Kashiwazaki-Kariwa sẽ được nối lại từ ngày 22/3.

Kashiwazaki-Kariwa là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới do TEPCO vận hành. Nhà máy cách thủ đô Tokyo 220 km về phía Tây Bắc và là một trong 54 lò phản ứng đã phải đóng cửa sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản quyết định tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

VOV.VN - Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) sẽ khởi động lại lò phản ứng số 6 tại Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata vào ngày 9/2, sau khi buộc phải ngừng hoạt động vào ngày 21/1 vừa qua, chỉ vài giờ sau tái khởi động để đảm bảo an toàn. Công ty cũng chuẩn bị cho hoạt động thương mại của nhà máy này.

Tuấn Nhật - Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Vì sao Nhật Bản tạm dừng khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa?
Vì sao Nhật Bản tạm dừng khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa?

VOV.VN - Do xảy ra sự cố tại hệ thống báo động của lò phản ứng số 6, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) buộc phải tạm dừng kế hoạch khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới tại tỉnh Niigata, miền Trung Nhật Bản theo dự kiến vào ngày 20/1.

Vì sao Nhật Bản tạm dừng khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa?

Vì sao Nhật Bản tạm dừng khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa?

VOV.VN - Do xảy ra sự cố tại hệ thống báo động của lò phản ứng số 6, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) buộc phải tạm dừng kế hoạch khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới tại tỉnh Niigata, miền Trung Nhật Bản theo dự kiến vào ngày 20/1.

Trung Quốc khởi công dự án điện hạt nhân kết hợp hóa dầu quy mô lớn
Trung Quốc khởi công dự án điện hạt nhân kết hợp hóa dầu quy mô lớn

VOV.VN - Ngày 16/1, Trung Quốc đã khởi công tổ máy số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Từ Vu (Xuwei) ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này. Đây là dự án kết hợp giữa năng lượng hạt nhân và công nghiệp hóa dầu quy mô lớn đầu tiên trên thế giới.

Trung Quốc khởi công dự án điện hạt nhân kết hợp hóa dầu quy mô lớn

Trung Quốc khởi công dự án điện hạt nhân kết hợp hóa dầu quy mô lớn

VOV.VN - Ngày 16/1, Trung Quốc đã khởi công tổ máy số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Từ Vu (Xuwei) ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này. Đây là dự án kết hợp giữa năng lượng hạt nhân và công nghiệp hóa dầu quy mô lớn đầu tiên trên thế giới.

Belarus dự kiến ký thỏa thuận khung với Nga về mở rộng nhà máy điện hạt nhân
Belarus dự kiến ký thỏa thuận khung với Nga về mở rộng nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Bộ Năng lượng Belarus cho biết, trong năm 2026, nước này sẽ chuẩn bị thỏa thuận khung với Tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom về xây dựng tổ máy điện hạt nhân thứ ba của Nhà máy điện hạt nhân BelAES.

Belarus dự kiến ký thỏa thuận khung với Nga về mở rộng nhà máy điện hạt nhân

Belarus dự kiến ký thỏa thuận khung với Nga về mở rộng nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Bộ Năng lượng Belarus cho biết, trong năm 2026, nước này sẽ chuẩn bị thỏa thuận khung với Tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom về xây dựng tổ máy điện hạt nhân thứ ba của Nhà máy điện hạt nhân BelAES.

