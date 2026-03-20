Nguyên nhân lỗi kỹ thuật trong nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ở Nhật Bản

Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 20/3, nhằm thông báo về tiến độ tái khởi động và vận hành lò phản ứng số 6 của nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa - tổ hợp phát điện hạt nhân lớn nhất thế giới tại tỉnh Niigata (miền Trung Nhật Bản), các chuyên gia, kỹ sư của nhà máy cho biết đã xác định được nguyên nhân chính gây ra các lỗi trong hệ thống báo động của tổ máy này.

Ông Kikukawa Hiroshi - Giám đốc một bộ phận của nhà máy cho biết: “Do những chấn động tích tụ từ lâu, các kết cấu kim loại của các linh kiện trong máy phát điện đã bị suy yếu, dẫn đến rạn nứt. Đây là nguyên nhân chính của lỗi kỹ thuật trong hệ thống báo động ở tổ máy số 6”.

Lò phản ứng số 6 của Kashiwazaki-Kariwa bao gồm 872 thanh nhiên liệu và quá trình phân hạch hạt nhân được kiểm soát thông qua việc vận hành 205 thanh điều khiển. Hệ thống báo động tại lò phản ứng này được thiết kế để phát cảnh báo khi có từ 2 thanh điều khiển trở lên bị rút ra khỏi lò phản ứng.

Tuy nhiên, trong cuộc thử nghiệm ngày 17/1, hệ thống đã không hoạt động, buộc Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) – đơn vị vận hành nhà máy, phải tạm dừng kế hoạch tái khởi động lò phản ứng này.

Tiếp đó, vào ngày 12/3 vừa qua, đã xảy ra sự cố rò điện khiến hệ thống cảnh báo bị kích hoạt bất thường, buộc nhà máy tiếp tục phải tạm dừng hoạt động. Sau khi xác định được nguyên nhân, dự kiến hoạt động phát và truyền tải điện của nhà máy Kashiwazaki-Kariwa sẽ được nối lại từ ngày 22/3.

Kashiwazaki-Kariwa là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới do TEPCO vận hành. Nhà máy cách thủ đô Tokyo 220 km về phía Tây Bắc và là một trong 54 lò phản ứng đã phải đóng cửa sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi hồi tháng 3/2011.