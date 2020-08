Nhà lãnh đạo Triều Tiên đến thăm khu vực chịu ảnh hưởng của bão Bavi

Tờ Rodong Sinmun hôm nay (28/8) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm tỉnh Nam Hwanghae – khu vực chịu ảnh hưởng của bão Bavi, đồng thời kêu gọi người dân cần nơi đây đoàn kết, nỗ lực giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát khu vực chịu ảnh hưởng của bão. Nguồn: Rodong Sinmun

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đánh giá, ông rất mừng vì thiệt hại do bão Bavi gây ra không nghiêm trọng như dự đoán, đồng thời cho rằng để có được điều này là do Đảng, chính quyền và người dân đều có nhận thức đúng đắn trong việc đối phó với các nguy cơ, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra. Ông Kim đánh giá, hệ thống kiểm soát khủng hoảng quốc gia đang hoạt động tốt và cho rằng khả năng đối phó với các nguy cơ đã được cải thiện.

Cũng tại buổi thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong Un yêu cầu các đơn vị có liên quan cần đánh giá đúng thiệt hại do bão gây ra đối với nông nghiệp của nước này và có các biện pháp không để sản lượng nông nghiệp sụt giảm, nhanh chóng thúc đẩy công tác tái kiến thiết sau bão nhằm tạo thành quả chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động.

Bão Bavi đổ bộ vào Triều Tiên vào hôm 27/8 và được cho là gây ra thiệt hại đáng kể đối với tỉnh Nam Hwanghae – một trong những vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của Triều Tiên, tuy nhiên, truyền thông Triều Tiên không đề cập đến các thiệt hại cụ thể do bão gây ra.

Năm nay, Triều Tiên tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế, dịch Covid-19 và mưa bão được cho là đã gây thiệt hại đáng kể đối với nền kinh tế nước này. Đợt mưa lớn hồi đầu tháng 8 vừa qua cũng đã gây thiệt hại cho hơn 40.400 ha đất nông nghiệp và hơn 16.000 căn nhà tại Triều Tiên./.