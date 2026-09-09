Nhà máy điện gió ở châu Âu dự kiến có khả năng “làm lu mờ” tháp Eiffel

Công trình điện gió được kỳ vọng sẽ tận dụng được nguồn gió mạnh, ổn định ở độ cao lớn để khai thác khoảng 30-33 GWh điện mỗi năm.

Công trình mới sẽ cao hơn cả tháp Eiffel. Ảnh: Aparisguide.

Thị trấn nhỏ Klettwitz nằm ở trung tâm vùng Lusatia của Đức, trước đây vốn nổi tiếng bằng việc khai thác than non. Những chiếc máy xúc gầu quay đã để lại những” vết sẹo” lớn trên khắp cảnh quan khu vực.

Một bước ngoặt đang khiến thị trấn này thực sự thay đổi: chính phủ Đức hiện đang nghiêm túc trong việc chấm dứt sử dụng than đá. Và Klettwitz đang trở thành người dẫn đầu trong cuộc đua toàn nước Đức nhằm giải quyết khủng hoảng khí hậu theo cách bền vững hơn.

Các trang trại năng lượng mặt trời và gió hiện mọc lên trên những đống phế thải của mỏ lộ thiên cũ, trải dài đến tận chân trời. Trong số đó, có một công trình bằng thép đặc biệt thu hút sự chú ý-nhà máy điện gió vùng cao GICON có khả năng tạo ra sản lượng điện cao gấp 220 lần các turbin thông thường. Tuy nhiên, do là công trình có chiều cao hơn 360 m, vì vậy việc thi công gặp rất nhiều khó khăn, không thể sử dụng các loại cần cẩu thông thường mà phải sử dụng một loại ống lồng đặc biệt để đưa turbin lên theo thiết kế ban đầu.

Tại đây, những chiếc cần cẩu lớn nhất châu Âu đang được huy động để nâng những đoạn tháp nặng hàng tấn lên vị trí. Ở độ cao gần 200 m, các công nhân leo cột vẫn đang thi công, lắp ráp các mảnh ghép lại với nhau để tạo lõi trụ. Theo GS.TS Jochen Großmann, người sáng lập và tổng giám đốc Tập đoàn GICON, việc xây dựng một turbin gió ở độ cao như vậy mang lại sản lượng điện lớn hơn nhiều so với những turbin đặt ở vị trí thấp. Theo nguyên lý này, ông cho rằng, các trang trại điện gió trong tương lai nên có hai tầng turbin để có thể 'thu hoạch' gió hai lần - một ở tầng dưới và một ở tầng trên.

“Trong thực tế, gió thổi mạnh hơn và đều hơn khi càng lên cao khỏi mặt đất. Đó là lý do tại sao các tuabin gió ngày càng cao hơn - bởi vì ở trên đó có rất nhiều gió, tạo ra sản lượng gấp đôi so với các tuabin đặt ở khu vực xung quanh.Việc nâng cấp các trang trại điện gió hiện có bằng cách lắp đặt các tuabin gió cao hơn bên cạnh các tuabin thông thường sẽ tạo ra hai tầng tuabin gió ở độ cao lớn, cho phép chúng ta tăng gấp ba sản lượng từ cùng một diện tích”, GS.TS Jochen Großmann cho biết.

Với sản lượng này, công trình nhà máy điện gió vùng Lusatia có thể cung cấp điện cho khoảng 7.500 hộ gia đình, chi phí phát điện dự kiến khoảng 1.500 đồng/kWh.

Trước đó, GICON đã lắp đặt một cột đo gió tại Klettwitz, khu vực lân cận Schipkau để đánh giá tiềm năng khai thác điện gió ở độ cao lớn. Kết quả là ở độ cao khoảng 300m, gió mạnh và ổn định hơn đáng kể so với độ cao hoạt động của các turbin thông thường. Khi được hỏi liệu việc xác lập một kỷ lục về công nghệ đối với một dự án điện gió lớn như vậy sẽ tạo động lực như thế nào, giám đốc phụ trách dự án điện gió vùng Lusatia, Frank Adam cho biết:

Tất nhiên sẽ có một niềm tự hào nhất định khi thiết lập một kỷ lục mới, nhưng quan trọng hơn là động lực đổi mới. Điều này luôn hiện hữu, đặc biệt tại Đức và tại các quốc gia châu Âu

Trong tương lai, tập đoàn GICON dự kiến kết hợp thêm công viên điện mặt trời để tạo ra nhà máy điện hỗn hợp, tối ưu hóa không gian và năng lượng. GICON cũng dự định xây dựng 100 tua bin gió trên cao từ nay tới cuối những năm 2030, sau đó mục tiêu là mở rộng quy mô lên 1.000 nhà máy vài năm sau đó và tiến tới trở thành một công ty toàn cầu.