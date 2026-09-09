English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhà máy điện gió ở châu Âu dự kiến có khả năng “làm lu mờ” tháp Eiffel

Thứ Tư, 20:17, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước Đức đang triển khai xây dựng một tua-bin gió cao nhất thế giới ở trung tâm vùng Lusatia với chiều cao 365 mét so với mặt đất, cao hơn cả tháp Eiffel. “Kiệt tác kỹ thuật” này dự kiến ​​sẽ đi vào vận hành vào mùa thu năm nay.

 

Công trình điện gió được kỳ vọng sẽ tận dụng được nguồn gió mạnh, ổn định ở độ cao lớn để khai thác khoảng 30-33 GWh điện mỗi năm.

nha may dien gio o chau Au du kien co kha nang lam lu mo thap eiffel hinh anh 1
Công trình mới sẽ cao hơn cả tháp Eiffel. Ảnh: Aparisguide.

Thị trấn nhỏ Klettwitz nằm ở trung tâm vùng Lusatia của Đức, trước đây vốn nổi tiếng bằng việc khai thác than non. Những chiếc máy xúc gầu quay đã để lại những” vết sẹo” lớn trên khắp cảnh quan khu vực.

Một bước ngoặt đang khiến thị trấn này thực sự thay đổi: chính phủ Đức hiện đang nghiêm túc trong việc chấm dứt sử dụng than đá. Và Klettwitz đang trở thành người dẫn đầu trong cuộc đua toàn nước Đức nhằm giải quyết khủng hoảng khí hậu theo cách bền vững hơn.

Các trang trại năng lượng mặt trời và gió hiện mọc lên trên những đống phế thải của mỏ lộ thiên cũ, trải dài đến tận chân trời. Trong số đó, có một công trình bằng thép đặc biệt thu hút sự chú ý-nhà máy điện gió vùng cao GICON có khả năng tạo ra sản lượng điện cao gấp 220 lần các turbin thông thường. Tuy nhiên, do là công trình có chiều cao hơn 360 m, vì vậy việc thi công gặp rất nhiều khó khăn, không thể sử dụng các loại cần cẩu thông thường mà phải sử dụng một loại ống lồng đặc biệt để đưa turbin lên theo thiết kế ban đầu.

Tại đây, những chiếc cần cẩu lớn nhất châu Âu đang được huy động để nâng những đoạn tháp nặng hàng tấn lên vị trí. Ở độ cao gần 200 m, các công nhân leo cột vẫn đang thi công, lắp ráp các mảnh ghép lại với nhau để tạo lõi trụ. Theo GS.TS Jochen Großmann, người sáng lập và tổng giám đốc Tập đoàn GICON, việc xây dựng một turbin gió ở độ cao như vậy mang lại sản lượng điện lớn hơn nhiều so với những turbin đặt ở vị trí thấp. Theo nguyên lý này, ông cho rằng, các trang trại điện gió trong tương lai nên có hai tầng turbin để có thể 'thu hoạch' gió hai lần - một ở tầng dưới và một ở tầng trên.

“Trong thực tế, gió thổi mạnh hơn và đều hơn khi càng lên cao khỏi mặt đất. Đó là lý do tại sao các tuabin gió ngày càng cao hơn - bởi vì ở trên đó có rất nhiều gió, tạo ra sản lượng gấp đôi so với các tuabin đặt ở khu vực xung quanh.Việc nâng cấp các trang trại điện gió hiện có bằng cách lắp đặt các tuabin gió cao hơn bên cạnh các tuabin thông thường sẽ tạo ra hai tầng tuabin gió ở độ cao lớn, cho phép chúng ta tăng gấp ba sản lượng từ cùng một diện tích”, GS.TS Jochen Großmann cho biết.

Với sản lượng này, công trình nhà máy điện gió vùng Lusatia có thể cung cấp điện cho khoảng 7.500 hộ gia đình, chi phí phát điện dự kiến khoảng 1.500 đồng/kWh.

Trước đó, GICON đã lắp đặt một cột đo gió tại Klettwitz, khu vực lân cận Schipkau để đánh giá tiềm năng khai thác điện gió ở độ cao lớn. Kết quả là ở độ cao khoảng 300m, gió mạnh và ổn định hơn đáng kể so với độ cao hoạt động của các turbin thông thường. Khi được hỏi liệu việc xác lập một kỷ lục về công nghệ đối với một dự án điện gió lớn như vậy sẽ tạo động lực như thế nào, giám đốc phụ trách dự án điện gió vùng Lusatia, Frank Adam cho biết:

Tất nhiên sẽ có một niềm tự hào nhất định khi thiết lập một kỷ lục mới, nhưng quan trọng hơn là động lực đổi mới. Điều này luôn hiện hữu, đặc biệt tại Đức và tại các quốc gia châu Âu

Trong tương lai, tập đoàn GICON dự kiến kết hợp thêm công viên điện mặt trời để tạo ra nhà máy điện hỗn hợp, tối ưu hóa không gian và năng lượng. GICON cũng dự định xây dựng 100 tua bin gió trên cao từ nay tới cuối những năm 2030, sau đó mục tiêu là mở rộng quy mô lên 1.000 nhà máy vài năm sau đó và tiến tới trở thành một công ty toàn cầu. 

Mỹ Hà/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công suất lắp đặt điện gió và điện mặt trời của Trung Quốc vượt 1,8 tỷ kW
Công suất lắp đặt điện gió và điện mặt trời của Trung Quốc vượt 1,8 tỷ kW

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất của Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA), công suất lắp đặt của điện gió và điện mặt trời ở nước này đã lần đầu tiên vượt mốc 1,8 tỷ kilowatt.

Công suất lắp đặt điện gió và điện mặt trời của Trung Quốc vượt 1,8 tỷ kW

Công suất lắp đặt điện gió và điện mặt trời của Trung Quốc vượt 1,8 tỷ kW

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất của Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA), công suất lắp đặt của điện gió và điện mặt trời ở nước này đã lần đầu tiên vượt mốc 1,8 tỷ kilowatt.

Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió trên không dùng trong đô thị
Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió trên không dùng trong đô thị

VOV.VN - Trung Quốc mới đây thông báo đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên và phát điện thành công đối với một hệ thống điện gió trên không. Đây là hệ thống phát điện gió trên không công suất megawatt đầu tiên trên thế giới phù hợp với kịch bản đô thị.

Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió trên không dùng trong đô thị

Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió trên không dùng trong đô thị

VOV.VN - Trung Quốc mới đây thông báo đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên và phát điện thành công đối với một hệ thống điện gió trên không. Đây là hệ thống phát điện gió trên không công suất megawatt đầu tiên trên thế giới phù hợp với kịch bản đô thị.

Trung Quốc chính thức vận hành dự án điện gió ngoài khơi xa bờ nhất
Trung Quốc chính thức vận hành dự án điện gió ngoài khơi xa bờ nhất

VOV.VN - Sáng nay (15/12), dự án điện gió ngoài khơi xa bờ nhất của Trung Quốc với tổng công suất lên tới 800 MW đã chính thức được vận hành toàn bộ công suất. Sự kiện này được coi là một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng phát triển năng lượng tái tạo ra các vùng biển sâu và xa của nước này.

Trung Quốc chính thức vận hành dự án điện gió ngoài khơi xa bờ nhất

Trung Quốc chính thức vận hành dự án điện gió ngoài khơi xa bờ nhất

VOV.VN - Sáng nay (15/12), dự án điện gió ngoài khơi xa bờ nhất của Trung Quốc với tổng công suất lên tới 800 MW đã chính thức được vận hành toàn bộ công suất. Sự kiện này được coi là một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng phát triển năng lượng tái tạo ra các vùng biển sâu và xa của nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ