Nhà Trắng công bố lộ trình phi quân sự hóa Gaza

Theo khuôn khổ này, Hamas sẽ giải giáp, từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza và bàn giao vũ khí cho một cơ chế quản lý mới của Palestine. Đổi lại, Israel sẽ từng bước rút lực lượng khỏi Gaza. Quá trình này sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn, dưới sự giám sát của một ủy ban quốc tế và một lực lượng ổn định đa quốc gia.

Nhà Trắng. Ảnh minh họa: AP.

Các quan chức Mỹ cho biết Hamas, thông qua các bên trung gian, đã chấp thuận văn bản khung và việc giải giáp có thể bắt đầu trong khoảng một tháng tới. Tuy nhiên, một thành viên trong phái đoàn Hamas sau đó khẳng định lực lượng này sẽ chỉ giao nộp vũ khí sau khi Israel hoàn tất việc rút quân khỏi Gaza. Quan điểm này trái với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trước đó rằng Israel sẽ rút quân sau khi quá trình giải giáp hoàn tất. Phía Israel cũng chưa chính thức xác nhận kế hoạch và trước đó nhiều lần khẳng định sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn.

Theo Nhà Trắng, khuôn khổ mới là kết quả của tám tháng đàm phán do các quan chức Mỹ dẫn dắt, trong đó có Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, nhằm cụ thể hóa Kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Trump đề xuất. Trước đó, Mỹ đã làm trung gian đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và trao đổi con tin, nhưng các cuộc đàm phán sau đó rơi vào bế tắc và giao tranh bùng phát trở lại.

Giới chức Mỹ đánh giá kế hoạch mới là bước tiến quan trọng nhưng cảnh báo quá trình triển khai sẽ rất phức tạp do sự thiếu lòng tin sâu sắc giữa các bên. Theo ước tính, toàn bộ lộ trình có thể kéo dài từ khoảng 200-350 ngày. Một ủy ban giám sát sẽ được thành lập để theo dõi việc thực hiện các cam kết trong từng giai đoạn.

Theo kế hoạch, vũ khí của Hamas sẽ được bàn giao cho một cơ quan quản lý mới của Palestine được thành lập theo khuôn khổ quốc tế. Kế hoạch cũng bao gồm việc mở rộng viện trợ nhân đạo, thành lập một chính quyền kỹ trị Palestine tại Gaza và triển khai lực lượng ổn định quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Các quan chức Mỹ cho biết đã nhận được cam kết đóng góp hơn 5.000 binh sĩ từ nhiều quốc gia tham gia lực lượng này.

Phát biểu sau khi công bố khuôn khổ, Tổng thống Donald Trump cho rằng đây là bước đi quan trọng để Gaza được điều hành bởi một chính quyền Palestine mới phục vụ người dân, đồng thời bảo đảm Gaza không còn bị sử dụng làm căn cứ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel.