English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhà Trắng công bố lộ trình phi quân sự hóa Gaza

Thứ Sáu, 20:55, 31/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 30/7 đã công bố một khuôn khổ mới nhằm phi quân sự hóa Dải Gaza, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, giới chức Mỹ thừa nhận việc thực thi kế hoạch vẫn phụ thuộc vào việc cả hai bên thực hiện đầy đủ các cam kết đã đề ra. 

Theo khuôn khổ này, Hamas sẽ giải giáp, từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza và bàn giao vũ khí cho một cơ chế quản lý mới của Palestine. Đổi lại, Israel sẽ từng bước rút lực lượng khỏi Gaza. Quá trình này sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn, dưới sự giám sát của một ủy ban quốc tế và một lực lượng ổn định đa quốc gia.

nha trang cong bo lo trinh phi quan su hoa gaza hinh anh 1
Nhà Trắng. Ảnh minh họa: AP.

Các quan chức Mỹ cho biết Hamas, thông qua các bên trung gian, đã chấp thuận văn bản khung và việc giải giáp có thể bắt đầu trong khoảng một tháng tới. Tuy nhiên, một thành viên trong phái đoàn Hamas sau đó khẳng định lực lượng này sẽ chỉ giao nộp vũ khí sau khi Israel hoàn tất việc rút quân khỏi Gaza. Quan điểm này trái với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trước đó rằng Israel sẽ rút quân sau khi quá trình giải giáp hoàn tất. Phía Israel cũng chưa chính thức xác nhận kế hoạch và trước đó nhiều lần khẳng định sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn.

Theo Nhà Trắng, khuôn khổ mới là kết quả của tám tháng đàm phán do các quan chức Mỹ dẫn dắt, trong đó có Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, nhằm cụ thể hóa Kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Trump đề xuất. Trước đó, Mỹ đã làm trung gian đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và trao đổi con tin, nhưng các cuộc đàm phán sau đó rơi vào bế tắc và giao tranh bùng phát trở lại.

Giới chức Mỹ đánh giá kế hoạch mới là bước tiến quan trọng nhưng cảnh báo quá trình triển khai sẽ rất phức tạp do sự thiếu lòng tin sâu sắc giữa các bên. Theo ước tính, toàn bộ lộ trình có thể kéo dài từ khoảng 200-350 ngày. Một ủy ban giám sát sẽ được thành lập để theo dõi việc thực hiện các cam kết trong từng giai đoạn.

Theo kế hoạch, vũ khí của Hamas sẽ được bàn giao cho một cơ quan quản lý mới của Palestine được thành lập theo khuôn khổ quốc tế. Kế hoạch cũng bao gồm việc mở rộng viện trợ nhân đạo, thành lập một chính quyền kỹ trị Palestine tại Gaza và triển khai lực lượng ổn định quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Các quan chức Mỹ cho biết đã nhận được cam kết đóng góp hơn 5.000 binh sĩ từ nhiều quốc gia tham gia lực lượng này.

Phát biểu sau khi công bố khuôn khổ, Tổng thống Donald Trump cho rằng đây là bước đi quan trọng để Gaza được điều hành bởi một chính quyền Palestine mới phục vụ người dân, đồng thời bảo đảm Gaza không còn bị sử dụng làm căn cứ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phi quân sự hóa Donbass: Canh bạc lớn của Ukraine trước sức ép từ Nga
Phi quân sự hóa Donbass: Canh bạc lớn của Ukraine trước sức ép từ Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết nước này sẵn sàng xem xét việc chuyển một phần khu vực Donbass hiện do quân đội Ukraine kiểm soát thành khu phi quân sự (DMZ), với điều kiện Nga cũng cam kết không triển khai lực lượng quân sự tại khu vực này.

Phi quân sự hóa Donbass: Canh bạc lớn của Ukraine trước sức ép từ Nga

Phi quân sự hóa Donbass: Canh bạc lớn của Ukraine trước sức ép từ Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết nước này sẵn sàng xem xét việc chuyển một phần khu vực Donbass hiện do quân đội Ukraine kiểm soát thành khu phi quân sự (DMZ), với điều kiện Nga cũng cam kết không triển khai lực lượng quân sự tại khu vực này.

Kế hoạch hoà bình 20 điểm mới và khả năng thiết lập khu phi quân sự Zaporizhzhia
Kế hoạch hoà bình 20 điểm mới và khả năng thiết lập khu phi quân sự Zaporizhzhia

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24/12 công bố bản kế hoạch hòa bình 20 điểm mới do Mỹ hẫu thuẫn nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Đáng chú ý, bản kế hoạch lần đầu tiên đề cập khả năng thiết lập khu phi quân sự tại các khu vực công nghiệp trọng điểm phía Đông và quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Kế hoạch hoà bình 20 điểm mới và khả năng thiết lập khu phi quân sự Zaporizhzhia

Kế hoạch hoà bình 20 điểm mới và khả năng thiết lập khu phi quân sự Zaporizhzhia

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24/12 công bố bản kế hoạch hòa bình 20 điểm mới do Mỹ hẫu thuẫn nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Đáng chú ý, bản kế hoạch lần đầu tiên đề cập khả năng thiết lập khu phi quân sự tại các khu vực công nghiệp trọng điểm phía Đông và quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Thủ tướng Israel: Thỏa thuận an ninh với Syria phụ thuộc vào việc phi quân sự hóa
Thủ tướng Israel: Thỏa thuận an ninh với Syria phụ thuộc vào việc phi quân sự hóa

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel hôm qua (24/9) cho biết, các cuộc đàm phán về thỏa thuận an ninh với Syria đang được tiến hành và kết quả phụ thuộc vào việc đảm bảo lợi ích của Israel.

Thủ tướng Israel: Thỏa thuận an ninh với Syria phụ thuộc vào việc phi quân sự hóa

Thủ tướng Israel: Thỏa thuận an ninh với Syria phụ thuộc vào việc phi quân sự hóa

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel hôm qua (24/9) cho biết, các cuộc đàm phán về thỏa thuận an ninh với Syria đang được tiến hành và kết quả phụ thuộc vào việc đảm bảo lợi ích của Israel.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ