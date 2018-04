Nhà Trắng: Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ “đã đi quá xa”

Tuyên bố của bà Sarah Sanders đưa ra sau khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa tiến hành lục soát nhà riêng và văn phòng của ông Michael Cohen-luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. FBI cũng tịch thu một số tài liệu để phục vụ cuộc điều tra.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders. Ảnh: AP

Theo bà Sanders, Tổng thống Trump tin rằng ông có đủ quyền để sa thải công tố viên đặc biệt Mueller nếu phải lựa chọn như vậy.

Tờ Thời báo New York (The New York Times) đưa tin, Tổng thống Trump đã 2 lần muốn chấm dứt cuộc điều tra của ông Mueller, trong đó, lần gần đây nhất ông Trump thể hiện ý định này là tháng 12/2017.

CNN ngày 10/4 cũng đưa tin, Tổng thống Mỹ đang cân nhắc sa thải Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Rod Rosenstein, người đã đề cử ông Mueller vào vị trí công tố viên đặc biệt sau khi ông Trump sa thải Giám đốc FBI James Comey.

Sau khi nhận nhiệm vụ, công tố viên đặc biệt Mueller đã nhanh chóng mở rộng quy mô và phạm vi điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, đồng thời xem xét liệu Tổng thống Trump có từng cản trở điều tra hay không. Đặc biệt, phe Dân chủ cáo buộc Tổng thống đã “cản trở luật pháp” khi sa thải ông James Comey, nhằm làm suy yếu cuộc điều tra của FBI về cáo buộc thông đồng giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump với Nga.

Tháng 3/2017, ông James Comey- khi đó còn là Giám đốc FBI, đã có tuyên bố đầu tiên về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Hai tháng sau đó, ông Comey bị sa thải.

Giữa năm ngoái, Tổng thống Donald Trump từng tìm cách sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller, ngay sau khi ông Mueller mở rộng cuộc điều tra này./.

FBI lục soát văn phòng và nhà riêng luật sư riêng Tổng thống Mỹ Tại văn phòng của ông Cohen, FBI đã tịch thu tài liệu thuế, hồ sơ kinh doanh cũng như truy cập nội dung nhiều thư điện tử.