Nhà Trắng mất điện khi ông Trump cam kết tin tưởng tình báo Mỹ

Sự cố mất điện xảy ra vào chiều ngày 17/7 (theo giờ Washington), khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc bản tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn, khẳng định sự tin tưởng hoàn toàn vào các cơ quan tình báo Mỹ, vốn trước đó đã bị ông “hạ uy tín” tại cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Helsinki, Phần Lan.

Nhà Trắng mất điện đúng lúc ông Trump tuyên bố tin tưởng cộng đồng tình báo Mỹ. Ảnh chụp màn hình

“Tôi tin tưởng hoàn toàn và ủng hộ các cơ quan tình báo Mỹ”... ngay khi ông Trump nói điều này các bóng điện trong phòng tắt ngấm, đưa tất cả chìm vào bóng tối. Sự cố đã được khắc phục chỉ vài giây sau đó và Tổng thống Trump tiếp tục nói về “các cơ quan tình báo Mỹ”.

Trước đó, tại cuộc gặp Thượng đỉnh với Tổng thống Nga tại Helsinki ngày 16/7, ông Trump đã bỏ qua những chỉ trích với người đồng cấp Putin liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016 tại Mỹ. Ông Trump đồng thời chấp nhận việc ông Putin bác bỏ các cáo buộc này. Động thái làm dấy lên những nghi ngờ về năng lực của các cơ quan tình báo Mỹ và những gì Tổng thống Trump thể hiện tại Helsinki đã hứng chịu chỉ trích từ quê nhà.

Hầu hết các hãng truyền thông lớn tại Mỹ, các nhà lập pháp Dân chủ và cả Cộng hòa đã lên án mạnh mẽ ông Trump vì chống lại cộng đồng tình báo Mỹ, vốn vẫn luôn khẳng định sự can thiệp của Moscow vào cuộc bầu cử Mỹ. Chỉ vài ngày trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc 12 điệp viên quân sự Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Trump sau đó đã giải thích về sự nhầm lẫn trong phát biểu của ông tại Helsinki. Nói với các phóng viên, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết khi nói “không có lý do gì để Nga can thiệp bầu cử Mỹ” ông có ý là “tôi không thấy lý do gì mà lại không phải là Nga đã can thiệp”.

Phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng ngày 17/7, Tổng thống Trump cũng tuyên bố, ông hoàn toàn tin tưởng các cơ quan tình báo Mỹ và nhất trí với kết luận, Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng có thể các nước khác cũng can dự và sự can thiệp của Nga không ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử./.

Video Nhà Trắng mất điện khi Tổng thống Trump phát biểu. Nguồn: RT