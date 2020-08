Nhật Bản cảnh báo hiện tượng tử vong do sốc nhiệt

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo sự thay đổi nhiệt độ có thể khiến nhiều người tử vong.

Ảnh minh họa: Hindustan Times.

Tại một số khu vực miền Tây Nhật Bản, nhiệt độ lên tới khoảng 35 độ C vào buổi sáng. Tại các tỉnh Gifu, Nara nhiệt độ ở mức 38 độ. Đây là mức nhiệt độ cao so với các mùa hè trước tại Nhật Bản. Tại Tokyo, Osaka… nhiệt độ cao nhất lên tới hơn 36 độ C.



Cơ quan chức năng kêu gọi người dân cẩn thận với sốc nhiệt. Họ khuyên người dân nên uống nước thường xuyên, tránh ra ngoài trời nắng và dùng điều hoà nhiệt độ một cách thích hợp khi ở trong nhà. Mùa Hè năm 2019, tại Nhật Bản có tới hàng chục người đã chết vì sốc nhiệt./.