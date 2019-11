Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ họp thường niên về chia sẻ thông tin tình báo

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm qua (12/11) cho biết, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc họp thường niên về chia sẻ thông tin tình báo, bất chấp mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này vẫn căng thẳng do vấn đề tranh chấp thương mại và vấn đề nhận thức lịch sử.

Cờ Hàn Quốc và Nhật Bản. Ảnh: DW.

Theo kế hoạch, 4 quan chức hàng đầu của cơ quan tình báo Hàn Quốc sẽ thăm Nhật Bản trong thời gian 3 ngày, từ 28 - 30/11 tới, để tổ chức cuộc họp với các đối tác thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản.



Nội dung dự kiến, hai bên sẽ trao đổi thông tin liên quan vấn đề Triều Tiên, bao gồm chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, đặc biệt là liên quan loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên.

Trước đó, ngày 22/8, Hàn Quốc đã quyết định chấm dứt Thỏa thuận An ninh chung về Thông tin quân sự (GSOMIA) với Nhật Bản với lý do thỏa thuận này “không còn phục vụ lợi tích an ninh quốc gia” Hàn Quốc, bất chấp sự phản đối từ phía Mỹ và Nhật Bản.

Đây là thỏa thuận được Hàn Quốc và Nhật Bản ký kết hồi cuối tháng 11/2016 nhằm chia sẻ thêm về thông tin tình báo quân sự tại khu vực, đặc biệt là liên quan chương trình vũ khí và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên./.