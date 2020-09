Nhật Bản sắp quyết định phương thức bầu cử thủ tướng mới

Đảng liên minh cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) Nhật Bản vào hôm nay (1/9) sẽ quyết định phương thức và thời gian bầu chọn Chủ tịch Đảng, đồng nghĩa với việc sẽ trở thành Tân Thủ tướng Nhật Bản, thay ông Abe Shinzo vừa tuyên bố từ chức cuối tháng trước do lý do sức khỏe.

Thủ tướng Nhật Abe vừa xin từ chức. Ảnh: NBC News.

Phương thức bầu cử có 2 lựa chọn: Thứ nhất là thông qua bầu cử trong nội bộ Đảng, lấy phiếu bầu từ các Đảng viên; thứ hai là bỏ phiếu thông qua 394 ghế Nghị sĩ Quốc hội và 141 ghế từ Hội đồng địa phương Nhật Bản.



Dù chọn phương án nào đi chăng nữa, cuộc bầu cử lần này không chỉ là bầu ra Chủ tịch Đảng mà còn là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các dảng phái đối lập. Tổng thư ký Nikai Toshihiro sẽ quyết định phương pháp bầu cử và mở cuộc họp với Thượng viện, Hạ viện vào trung tuần tháng này để bầu ra thủ tướng mới.

Dư luận thì đổ dồn về việc mong muốn tổ chức bầu thủ tướng qua hình thức bỏ phiếu từ các đảng viên trong Đảng.

Đến giờ phút này, đã nổi lên 4 ứng cử viên sáng giá cho chức Tân Thủ tướng Nhật Bản. Đó là ông Suga Yoshihide, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Ishiba Shigeru, nguyên Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP), ông Fumio Kishida Trưởng ban nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do, và ông Taro Kono, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản.

Ngoài 4 ứng cử viên trên còn có bà Noda Seiko, Cựu Bộ trưởng Nội vụ cũng sẽ tham gia tranh cử với tư cách là Đảng viên của LDP. Bà hy vọng chính trường Nhật Bản sẽ có một vị nữ Thủ tướng đầu tiên. Tuy nhiên, bà được đánh giá là người sẽ được ủng hộ ít hơn so với 4 nhân vật trên, và tư duy của Đảng cũng chưa thống nhất để sẵn sàng cho vị trí thủ tướng là nữ.

Hiện các ứng cử viên đang nỗ lực tìm kiếm sự hợp tác từ các phe phái, và sẽ quyết định có tham gia vào cuộc đua hay không.

Dư luận cho rằng, việc ông Abe Shinzo từ chức không có ảnh hưởng nhiều về mặt đối nội và đối ngoại, bởi đa số ghế Quốc hội đang thuộc về đảng Dân chủ Tự do. Bên cạnh đó, trong Đảng vẫn có những người có nhiều kinh nghiệm như Tổng thư ký Nikai, Chánh văn phòng Nội các Suga./.