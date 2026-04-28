Nhật Bản và nghịch lý thất nghiệp gia tăng trong khi thiếu nhân lực nghiêm trọng

Thứ Ba, 12:01, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhật Bản lại tiếp tục đối mặt với một nghịch lý khi tình trạng thất nghiệp xấu đi còn sự thiếu hụt nhân lực tiếp tục gia tăng do dân số lão hóa. 

Theo báo cáo do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa công bố hôm nay (28/4), trong tháng 3 vừa qua, tháng cuối cùng của năm tài chính 2025, tính từ 1/4/2025 đến 31/3/2026, số người thất nghiệp hoàn toàn tại nước này lên tới 1.940.000 người, tương đương 2,7%, tăng 0,1 điểm so với tháng trước đó. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp hoàn toàn của Nhật Bản trong cả năm tài chính 2025 lên tới 2,6%, tăng 0,1 điểm so với năm 2024.

nhat ban va nghich ly that nghiep gia tang trong khi thieu nhan luc nghiem trong hinh anh 1
Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản.

Trong một diễn biến có liên quan, theo một báo cáo khác do Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công bố hôm nay, tỷ lệ đăng ký tuyển dụng có hiệu lực của các doanh nghiệp Nhật Bản trong tháng 3 vừa qua là 1,18 lần, giảm 0,01 điểm so với tháng trước đó. Đây là tỷ lệ được tính trên số lượng vị trí việc làm đối với 1 lao động của Nhật Bản. Theo Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, con số này suy giảm là do nhiều doanh nghiệp đang phải thu hẹp quy mô sản xuất do giá cả nguyên vật liệu và năng lượng tăng cao, kèm theo đó là việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa cũng dẫn tới nhu cầu về nguồn lực con người giảm đi.

Theo các chuyên gia xã hội học và lao động – việc làm Nhật Bản, các con số thống kê nêu trên chỉ ra một số vấn đề mới phát sinh trong lòng một xã hội phát triển vào bậc nhất thế giới. Đầu tiên là sự thay đổi trong tâm lý của người lao động và người sử dụng lao động, khi người lao động nghỉ việc để tìm một việc làm tốt hơn với mức lương cao hơn, còn người sử dụng lao động chưa đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới.

Tiếp theo là việc bắt đầu xuất hiện sự mất cân bằng trong ứng dụng kỹ thuật mới, đặc biệt là AI và các loại robot tự động, và việc sử dụng nguồn lực con người. Đây là yếu tố chủ yếu tác động tới thị trường lao động – việc làm của Nhật Bản. Các chuyên gia cũng nhận định cần có những giải pháp nhanh chóng để giải quyết thực trạng nêu trên, nếu không sẽ tiếp tục phát sinh thêm nhiều vấn đề liên quan khác, với những hệ lụy khó lường về an sinh xã hội.

Tuấn Nhật /VOV-Tokyo
Tình trạng thất nghiệp hoàn toàn tại Nhật Bản ở mức cao
VOV.VN - Liên tục trong 2 tháng vừa qua, tình trạng thất nghiệp hoàn toàn tại Nhật Bản vẫn ở mức cao, phản ánh một tâm lý tiêu cực của người lao động trước việc thu nhập tăng vẫn không bù được phần thiếu hụt do vật giá leo thang.

VOV.VN - Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng. Nhưng thật ngạc nhiên, tình trạng thất nghiệp tại quốc gia này đang có chiều hướng xấu đi. 

VOV.VN - ​Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên từ 16 đến 24 tuổi ở Trung Quốc đã tăng lên 18,8% trong tháng 8, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái (2023).

