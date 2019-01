Nhiều nước tăng cường an ninh cho hoạt động chuẩn bị đón Năm mới

Những ngày cuối năm là thời điểm cho các hoạt động lễ hội và các bữa tiệc rực rỡ đón mừng năm mới. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm đặt ra các mối lo ngại an ninh lớn đối với nhiều nước, chính vì thế vào thời điểm này, an ninh cũng đang được tăng cường trên khắp các quốc gia trên thế giới nhằm đảm bảo cho người dân đón năm mới trong an lành.

Một nhà thờ của người Cơ Đốc giáo được bảo vệ bởi lực lượng an ninh Ai Cập. Ảnh: Ahram Online.

Cảnh sát thành phố New York, Mỹ lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái để theo dõi dòng người tập trung tại Quảng trường Thời đại trong lễ đón Giao thừa. Đây được cho là một biện pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo an ninh, cùng với hơn 1.000 máy quay video cố định mà cảnh sát sẽ triển khai. Kế hoạch an ninh cho đêm Giao thừa cũng bao gồm các việc triển khai hàng nghìn cảnh sát, mặc đồng phục và thường phục ở ngã tư và các đường phố xung quanh. Ngoài ra, hàng chục xe tải chở cát được huy động đỗ tại những địa điểm tập trung đông người nhằm ngăn chặn các phương tiện có khả năng gây thương tích cho người dân.

Cảnh sát trưởng New York, ông James O’neill nói: “Điều đầu tiên cho việc thực hiện biện pháp này sẽ là nhằm đảm bảo an toàn cho những người tham gia bữa tiệc năm mới. Bên cạnh đó người dân cũng sẽ cảm thấy yên tâm bởi vì các kế hoạch an ninh của chúng tôi được chuẩn bị rất cẩn thận. Đây sẽ là một trong những sự kiện được cảnh sát bảo vệ tốt nhất và địa điểm an toàn nhất trên thế giới. New York sẽ có một bữa tiệc năm mới tuyệt vời như chúng tôi đã thực hiện hàng năm”.

Nhà chức trách thành phố Barcelona của Tây Ban Nha cũng đã nâng mức báo động an ninh tại thành phố lên mức 4 trên 5, đồng thời huy động một lực lượng lớn cảnh sát túc trực tại các khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt tại đại lộ nổi tiếng Las Ramblas.

Bộ Nội vụ Ai Cập cũng cho biết đang tăng cường các biện pháp an ninh để đảm bảo cho các hoạt động đón mừng năm mới trên toàn đất nước nhất là sau vụ đánh bom xe khiến 3 du khách Việt Nam thiệt mạng tại thủ đô Cairo. Theo người phát ngôn lực lượng quân đội, quân đội và cảnh sát đã sẵn sàng triển khai tại các nơi cầu nguyện và các địa điểm quan trọng, sẵn sàng đối phó mọi mối đe dọa và tình trạng khẩn cấp.

Tại Nga, hơn 10.000 cảnh sát đã được tăng cường trước thềm đón năm mới. Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn nghiêm ngặt được triển khai tại các tụ điểm công cộng trong thành phố do lượng du khách đổ về tăng cao trong suốt dịp lễ kéo dài tới 9/1 năm 2019.Thủ đô Paris của Pháp thì thắt chặt an ninh tại những điểm thu hút du khách như tháp Eiffel, bảo tàng Louvre.

An ninh tại các thành phố lớn khác ở châu Âu như Berlin (Đức), Rome (Italy), Madrid (Tây Ban Nha) cũng được tăng cường để đảm bảo an toàn cho người dân vui đón năm mới 2019./.

