Nhiều tỉnh, thành ngoài Hồ Bắc không có người nhiễm Covid-19 mới

Riêng trong ngày hôm qua (19/2), đã có ít nhất 12 tỉnh, thành và khu tự trị ở Trung Quốc không có các bệnh nhân nhiễm mới, trong đó có tỉnh giáp biên với Việt Nam là Vân Nam hay các địa phương như Thượng Hải, Phúc Kiến, Quý Châu...

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới tăng thêm của tỉnh Hồ Bắc giảm mạnh, chỉ còn 349 trường hợp trong ngày 19/2. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, cùng với những biện pháp mạnh tay và quyết liệt của chính phủ Trung Quốc, số ca bệnh mới tăng thêm ở các địa phương ngoài Hồ Bắc cũng đã giảm liên tiếp 16 ngày, chỉ còn 45 trường hợp trong ngày 19/2. Số bệnh nhân được chữa khỏi ra viện ở nước này cũng liên tiếp 8 ngày đạt trên 1.000 ca mỗi ngày.

Trong khi đó, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới tăng thêm của tỉnh Hồ Bắc cũng giảm mạnh, chỉ còn 349 trường hợp của ngày 19/2 và là mức thấp nhất kể từ Tết đến nay.

Tuy nhiên, cũng theo số liệu công bố chính thức, số ca nhiễm mới tăng thêm ở Vũ Hán là 615 trường hợp, cao hơn nhiều so với toàn tỉnh Hồ Bắc. Lý giải điều này, các chuyên gia và báo chí Trung Quốc cho biết, sự thay đổi này và những số liệu tưởng chừng như "vô lý" trên xuất phát từ quy định mới của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc vừa đưa ra hôm qua (19/2).

Theo Phương án chẩn đoán và điều trị Covid-19 phiên bản thứ 6 do Ủy ban này công bố, từ nay, cách tính số ca nhiễm ở Hồ Bắc và các địa phương khác ở Trung Quốc đại lục sẽ thống nhất lại như cũ, tức chỉ có ca nhiễm và ca nghi nhiễm, không còn các ca bệnh chẩn đoán lâm sàng. Chỉ những ca bệnh nào dương tính sau khi xét nghiệm mới tính là bệnh nhân Covid-19. Do vậy, sau khi xét nghiệm, số ca bệnh tại nhiều địa phương ngoài Vũ Hán trong tỉnh Hồ Bắc giảm mạnh, sau khi đã trừ đi các số liệu giảm, số ca nhiễm mới của Hồ Bắc cũng giảm mạnh và thấp hơn số liệu của Vũ Hán.

Trước đó, do các ca chẩn đoán lâm sàng chưa qua xét nghiệm được đưa vào số liệu thống kê, hôm 13/2 vừa qua, số ca bệnh của Trung Quốc đã tăng đột biến gần 10 lần chỉ sau 1 ngày. Việc thay đổi cách thống kê cũng làm thay đổi số liệu thống kê mỗi ngày ở Trung Quốc./.