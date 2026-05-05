Nhóm 7 nước OPEC+ nhất trí điều chỉnh sản lượng dầu trong tháng 6/2026

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, với tư cách đồng chủ tịch, đã chủ trì cuộc họp của nhóm 7 quốc gia trong khuôn khổ OPEC+ nhằm thảo luận về các biện pháp điều tiết thị trường dầu mỏ.

Tại cuộc họp, nhóm các nước gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đã nhất trí thực hiện điều chỉnh sản lượng dầu tự nguyện bổ sung ở mức 188.000 thùng/ngày trong tháng 6/2026. Đây là một phần trong các cam kết được công bố từ tháng 4/2023 nhằm hỗ trợ ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

Các nước nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đồng thời tiến hành điều chỉnh linh hoạt các biện pháp cắt giảm sản lượng tùy theo điều kiện thực tế. Nhóm cũng tái khẳng định cam kết tuân thủ đầy đủ Tuyên bố Hợp tác và đẩy nhanh bù trừ đối với phần sản lượng vượt hạn ngạch kể từ đầu năm 2024. Theo kế hoạch, các nước sẽ duy trì cơ chế họp hàng tháng để đánh giá tình hình thị trường, mức độ tuân thủ và vấn đề bù trừ sản lượng. Cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 7/6/2026.