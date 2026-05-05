Nhóm 7 nước OPEC+ nhất trí điều chỉnh sản lượng dầu trong tháng 6/2026

Thứ Ba, 06:26, 05/05/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu tiếp tục biến động, nhóm 7 quốc gia trong khuôn khổ OPEC+ đã thống nhất điều chỉnh sản lượng nhằm duy trì sự ổn định cung-cầu và hạn chế rủi ro giá dầu.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, với tư cách đồng chủ tịch, đã chủ trì cuộc họp của nhóm 7 quốc gia trong khuôn khổ OPEC+ nhằm thảo luận về các biện pháp điều tiết thị trường dầu mỏ. 

Tại cuộc họp, nhóm các nước gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đã nhất trí thực hiện điều chỉnh sản lượng dầu tự nguyện bổ sung ở mức 188.000 thùng/ngày trong tháng 6/2026. Đây là một phần trong các cam kết được công bố từ tháng 4/2023 nhằm hỗ trợ ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

nhom 7 nuoc opec nhat tri dieu chinh san luong dau trong thang 6 2026 hinh anh 1
Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

Các nước nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đồng thời tiến hành điều chỉnh linh hoạt các biện pháp cắt giảm sản lượng tùy theo điều kiện thực tế. Nhóm cũng tái khẳng định cam kết tuân thủ đầy đủ Tuyên bố Hợp tác và đẩy nhanh bù trừ đối với phần sản lượng vượt hạn ngạch kể từ đầu năm 2024. Theo kế hoạch, các nước sẽ duy trì cơ chế họp hàng tháng để đánh giá tình hình thị trường, mức độ tuân thủ và vấn đề bù trừ sản lượng. Cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 7/6/2026.

 

Minh Phượng/VOV-Moscow
VOV.VN - Các thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) hôm qua (1/3) đã tăng hạn ngạch sản lượng cao hơn dự kiến, ​​sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, gây ra sự trả đũa từ Iran trên khắp Trung Đông.

VOV.VN - Các thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) hôm qua (1/3) đã tăng hạn ngạch sản lượng cao hơn dự kiến, ​​sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, gây ra sự trả đũa từ Iran trên khắp Trung Đông.

VOV.VN - Việc UAE rời OPEC làm dấy lên câu hỏi về uy tín và khả năng kiểm soát thị trường của tổ chức này. Động thái diễn ra trong bối cảnh quyền lực của OPEC đã suy giảm đáng kể trong những năm gần đây.

VOV.VN - Ngày 1/2, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết các nước OPEC+ ghi nhận mức độ biến động cao và tình trạng bất định lớn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó có tình hình tại Venezuela và Iran.

