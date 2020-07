Những con số thiệt hại nặng nề do mưa lũ kinh hoàng ở Trung Quốc

Mưa lớn nhiều tuần ở Tây Nam Trung Quốc đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các khu vực dọc sông Dương Tử, khiến gần 300.000 người ở tỉnh An Huy và tỉnh Giang Tây phải sơ tán, nhiều nhà cửa bị phá hủy, đường xá bị ngưng trệ và nhiều người dân vẫn bị mắc kẹt mà không có điện và lương thực.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân do mưa lớn khiến các con đường đều bị ngập ở tình Giang Tây, Trung Quốc hôm 8/7. Ảnh: EPA

Hơn 2.000 ngôi nhà bị phá hủy trong những trận lụt gần đây buộc 147.000 người ở tỉnh An Huy phải sơ tán hôm 7/7. Tại tỉnh Giang Tây lân cận, hơn 151.000 người dân cũng phải sơ tán với gần 2.000 ngôi nhà bị phá hủy chỉ trong thời gian từ 6 - 8/7, Tân Hoa xã cho hay.

Từ cuối tháng 6, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra các khu vực phía tây nam Trung Quốc như tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh, cũng như tỉnh Hồ Bắc ở khu vực miền trung. Thiên tai đã khiến hàng trăm nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa và phá hủy hơn 10.000 ngôi nhà tại các khu vực này. Mưa lớn bất thường và lụt lội nghiêm trọng làm gia tăng thách thức cho nhiều khu vực vốn đang vật lộn với tình trạng mất việc làm và giảm thu nhập sau đại dịch Covid-19.

Tại tỉnh Hồ Bắc, mưa lũ đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích. Trong số các nạn nhân này có 8 người được xác nhận đã tử vong trong trận lở đất do mưa lớn ở huyện Hoàng Cương.

Ngày 9/7, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi lực lượng cứu hộ dốc toàn lực để kiểm soát tình hình mưa lũ nghiêm trọng, đảm bảo rằng tính mạng và sự an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu. Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo mưa lớn vẫn còn tiếp diễn ở các khu vực phía nam nước này trong những ngày tới.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được huy động tới các khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do thời tiết cực đoan trong thời gian gần đây nhằm tổ chức công tác sơ tán và phân phát nhu yếu phẩm. Dù vậy, nhiều người dân ở một số khu vực vẫn đang chờ đợi sự giúp đỡ.

Ruji, một người dân ở tỉnh Giang Tây cho biết: "Chúng tôi không còn bất kỳ chút thịt nào trong nhà. Vườn tược thì đều ngập cả nên chúng tôi cúng không có rau để ăn".

Theo Ruji, các con đường ở khu vực gia đình cô sinh sống nước ngập cao đến đầu người lớn, trong khi hầu hết các ruộng lúa sắp đến thời điểm thu hoạch đều đã chìm trong biển nước.

Mưa lũ cũng làm gián đoạn kỳ thi Đại học ở Trung Quốc, vốn đã bị trì hoãn khoảng 1 tháng do đại dịch Covid-19. Tại một huyện ở tỉnh An Huy, hầu hết học sinh đều không thể tham dự kỳ thi hôm 7/7 do ngập lụt nên các nhà chức trách đã tổ chức một kỳ thi khác vào ngày 9/7.

Trung Quốc tiếp tục duy trì mức cảnh báo mưa lớn màu cam, mức cảnh báo cao thứ hai chỉ sau báo động đỏ do mưa lớn vẫn tiếp diễn./.