Những gương mặt mới hứa hẹn sẽ là cánh tay đắc lực của Thủ tướng Abe

Trong Nội các mới của Nhật Bản chỉ có 2 thành viên tại nhiệm suốt từ năm 2012 đến nay đó là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso (78 tuổi) và Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga (70 tuổi).

Thủ tướng Shinzo Abe (trái) và ông Shinjiro Koizumi, con trai cựu Thủ tướng Nhật Bản Koizumi Junichiro. Ảnh: Reuters.

Điều đặc biệt là có tới 13 người lần đầu tiên tham gia Nội các. Bộ trưởng trẻ nhất là ông Koizumi Shinziro Bộ trưởng Môi trường, 39 tuổi.

Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Toshimitsu Motegi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao, còn Bộ trưởng Ngoại giao Kono Taro làm Bộ trưởng Phòng vệ.

Chức vụ quan trọng trong đảng liên minh cầm quyền không có sự thay đổi lớn khi Tổng thư ký đảng vẫn là ông Toshihiro Nikai; Trưởng ban điều hành chính sách, ông Fumio Kishida.

Độ tuổi thành phần nội các lần này trẻ hơn so với 3 lần cải tổ trước, đa phần từ 50-60 tuổi.

Phát biểu trong buổi họp báo, Thủ tướng Abe Shinzo cho biết Nội các mới được thay thế gần như hoàn toàn, điều này thể hiện sự quyết tâm của chính phủ trong vấn đề đẩy mạnh cải cách Hiến pháp vốn đã rất khó khăn trong thời gian qua.

Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga khẳng định với cuộc cải tổ nội các lần này, chính quyền Thủ tướng Abe sẽ nỗ lực xây dựng một đất nước hùng cường, an toàn với những chính sách cải cách, địa phương phát triển mạnh mẽ và an toàn.

Các tân Bộ trưởng đều tỏ rõ ý muốn cống hiến sức lực để phát triển đất nước. Tân Bộ trưởng phụ trách phát triển địa phương Kitamura cho rằng ông sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện chức trách của mình, đáp ứng kỳ vọng mà Thủ tướng giao cho.

Chủ tịch đảng Komei, ông Yamaguchi nhấn mạnh rằng với việc lựa chọn những người mới, thể hiện một nôi các phát huy sức mạnh thực lực của các thành viên cống hiến cho đất nước, thực hiện sự ủy thác của nhân dân.

Tân Bộ trưởng phòng vệ Taro Kono cam kết sẽ thúc đẩy hiệu quả hơn thể chế an ninh an toàn quốc gia, tăng cường hợp tác với Mỹ đối phó triệt để hành vi uy hiếp của Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân, đồng thời nỗ lực bảo vệ an toàn cho người dân trong những tình huống bất ngờ.

Liên quan đến quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc, ông Kono cho rằng trong tình hình Triều Tiên vẫn đang tiếp tục phóng tên lửa, sự hợp tác 3 bên là hết sức cần thiết và Nhật Bản sẽ làm hết sức về điều đó.

Bộ trưởng trẻ nhất trong nội các, Bộ trưởng Môi trường ông Koizumi Shijiro cho rằng Thủ tướng Abe đã công bố với thế giới và người dân trong nước rằng sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên và cam kết biển không rác thải nhựa. Do đó, Nhật Bản muốn tiên phong trong những vấn đề này.

Dư luận cho rằng với thành phần nội các mới, Thủ tướng Abe muốn tháo gỡ mâu thuẫn kinh tế với Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất có thể, đồng thời tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh với Mỹ nhằm tăng cường ảnh hưởng của Nhật Bản trong các vấn đề quốc tế khi mà Tokyo vẫn đang thúc đẩy cải cách Hiến pháp./.