Những tín hiệu tích cực trong cuộc đua tìm kiếm thuốc và vaccine Covid-19

Cuộc chạy đua tìm kiếm vaccine trên thế giới ngày càng được đẩy nhanh trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và virus SARS-CoV-2 biến đổi khó lường. Cho đến nay trên thế giới có khoảng hơn 100 loại vaccine đang được nghiên cứu, bào chế nhằm sớm dập tắt đại dịch Covid-19.

Trong số này có nhiều loại vaccine tiềm năng của các công ty dược uy tín trên thế giới như BioNTech - Đức, Johnson & Johnson và Inovio Enterprises Inc - Mỹ đã được đưa vào thử nghiệm lâm sàng.

Ảnh: KT

Đáng chú ý là kết quả nghiên cứu vaccine của công ty Johnson & Johnson - Mỹ. Công ty này hôm qua đã bắt đầu thử nghiệm vaccine phòng dịch Covid-19 trên người, sau khi công bố chi tiết nghiên cứu trên khỉ cho thấy loại vaccine này mang lại hiệu quả cao, có thể bảo vệ với một liều duy nhất.



Ông Dan Barouch – nhà nghiên cứu vaccine của Johnson & Johnson cho biết, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, thế giới sẽ có vaccine ngay đầu năm 2021.

“Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 trên diện rộng với 1 liều duy nhất vào nửa cuối tháng 9. Sau khi thử nghiệm kết thúc, nhiều khả năng vaccine sẽ được cấp phép sử dụng khẩn cấp vào đầu năm 2021”, ông Barouch nói.

Công ty dược phẩm Inovio Enterprises Inc của Mỹ cùng ngày cũng thông báo vaccine phòng đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 mà công ty này đang phát triển đã cho thấy hiệu quả khi thử nghiệm trên khỉ, giúp bảo vệ khỉ miễn nhiễm virus SARS-CoV-2 trong suốt 13 tuần kể từ khi được tiêm.

Dù mới trong quá trình thử nghiệm giai đoạn 1 song một loại vaccine do Australia bào chế đã được chứng minh là an toàn, tạo ra phản ứng miễn dịch ở người. Có tên là Covax-9, vaccine do Giáo sư Nikolai Petrovsky thuộc Đại học Flinders, thành phố Adelaide, bang Nam Australia, bào chế là vaccine đầu tiên vượt qua các thử nghiệm giai đoạn 1 ở Australia, đồng thời là một trong số ít vượt qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu trên thế giới

Vaccine Covid-19 - Cuộc chiến khốc liệt mang danh “chủ nghĩa dân tộc” VOV.VN - Vaccine Covid-19 giờ trở thành một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nước trên thế giới.

Bên cạnh các kết quả tích cực trong việc bào chế vaccine, thế giới cũng phát hiện tác dụng hữu hiệu của một số loại thuốc trong việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Sau Remdesivir - loại thuốc đầu tiên được chứng minh có tác dụng điều trị trên bệnh nhân Covid-19, các nhà nghiên cứu Cuba cũng cho biết, họ đã phát hiện thuốc itolizumab vốn được dùng để điều trị bệnh vẩy nến, giúp giảm bớt nguy cơ phải điều trị tích cực và tử vong đối với các trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 thể nhẹ tại các trại dưỡng lão.

Theo trung tâm Miễn dịch học phân tử của Cuba - nơi điều chế thuốc itolizumab, việc sử dụng kịp thời thuốc này kết hợp với phương pháp điều trị tiêu chuẩn đã giúp giảm bớt tình trạng sưng viêm và ngăn bệnh Covid-19 diễn biến xấu hơn.

Đây được xem là những tín hiệu tích cực, góp phần giảm số người lây nhiễm và tử vong do Covid-19, đồng thời mở ra hy vọng thế giới sẽ sớm dập tắt “đại dịch Covid-19”, mang lại cuộc sống bình thường cho mọi người./.