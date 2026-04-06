Nigeria tiêu diệt 65 thành viên băng nhóm tội phạm

Thứ Hai, 05:51, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Báo cáo của lực lượng an ninh Nigeria hôm qua (5/4) cho biết, 65 thành viên thuộc các băng nhóm tội phạm, những kẻ bị cáo buộc gây ra các vụ cướp bóc và bắt cóc hàng loạt, đã bị tiêu diệt.

Chiến dịch của lực lượng an ninh Nigeria diễn ra tại bang Zamfara ở phía Tây Bắc nước này, bao gồm các tấn công trên bộ và trên không quy mô lớn kéo dài 7 tiếng, đã tiêu diệt 65 thành viên các băng nhóm tội phạm.

Trước đó, hôm 2/4, các băng nhóm tội phạm có vũ trang đã tấn công 6 ngôi làng ở khu vực Bukkuyum thuộc bang Zamfara, khiến 7 người thiệt mạng và bắt cóc 150 người khác.

nigeria tieu diet 65 thanh vien bang nhom toi pham hinh anh 1
Cảnh sát Nigeria truy lùng tội phạm sau vụ việc nghiêm trọng (Ảnh: TVC News)

Zamfara là một trong số các bang ở khu vực Tây Bắc và trung tâm Nigeria bị hoành hành bởi các băng nhóm tội phạm. Chúng thường thực hiện các vụ tấn công tàn bạo vào các cộng đồng dân cư, cướp bóc, đốt phá và bắt cóc hàng loạt để đòi tiền chuộc.

Các băng nhóm tội phạm này ngày càng liên hệ chặt chẽ hơn với các nhóm thánh chiến ở khu vực Đông Bắc Nigeria - những nhóm đã tiến hành các cuộc nổi dậy vũ trang kéo dài gần 20 năm để thành lập một vương quốc Hồi giáo.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Hàn Quốc giải cứu thành công thêm một nạn nhân bị bắt cóc tại Campuchia
Hàn Quốc giải cứu thành công thêm một nạn nhân bị bắt cóc tại Campuchia

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc vừa cho biết đã tập kích thành công một cứ điểm của tội phạm lừa đảo qua mạng tại Campuchia.

Hàn Quốc giải cứu thành công thêm một nạn nhân bị bắt cóc tại Campuchia

Hàn Quốc giải cứu thành công thêm một nạn nhân bị bắt cóc tại Campuchia

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc vừa cho biết đã tập kích thành công một cứ điểm của tội phạm lừa đảo qua mạng tại Campuchia.

Số phận hơn 250 học sinh Nigeria bị bắt cóc vẫn chưa được xác định
Số phận hơn 250 học sinh Nigeria bị bắt cóc vẫn chưa được xác định

VOV.VN - Truyền thông và giới chức địa phương tại Nigeria cho biết, số phận của hầu hết trong số hơn 300 học sinh bị bắt cóc ở nước này cách đây 2 tuần vẫn chưa được xác định. Điều này làm dấy lên lo ngại trong dư luận về nguy cơ nhiều em có thể đã bị sát hại, tương tự như nhiều vụ bắt cóc trước đó.

Số phận hơn 250 học sinh Nigeria bị bắt cóc vẫn chưa được xác định

Số phận hơn 250 học sinh Nigeria bị bắt cóc vẫn chưa được xác định

VOV.VN - Truyền thông và giới chức địa phương tại Nigeria cho biết, số phận của hầu hết trong số hơn 300 học sinh bị bắt cóc ở nước này cách đây 2 tuần vẫn chưa được xác định. Điều này làm dấy lên lo ngại trong dư luận về nguy cơ nhiều em có thể đã bị sát hại, tương tự như nhiều vụ bắt cóc trước đó.

Nigeria: thêm 26 người bị bắt cóc
Nigeria: thêm 26 người bị bắt cóc

VOV.VN - Tình trạng bắt cóc dân thường tiếp tục diễn biến một cách đáng lo ngại tại Nigieria, bất chấp việc Tổng thống nước này mới đây đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và chiêu mộ thêm hàng chục nghìn nhân viên an ninh để đối phó.

Nigeria: thêm 26 người bị bắt cóc

Nigeria: thêm 26 người bị bắt cóc

VOV.VN - Tình trạng bắt cóc dân thường tiếp tục diễn biến một cách đáng lo ngại tại Nigieria, bất chấp việc Tổng thống nước này mới đây đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và chiêu mộ thêm hàng chục nghìn nhân viên an ninh để đối phó.

