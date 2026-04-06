Nigeria tiêu diệt 65 thành viên băng nhóm tội phạm

Chiến dịch của lực lượng an ninh Nigeria diễn ra tại bang Zamfara ở phía Tây Bắc nước này, bao gồm các tấn công trên bộ và trên không quy mô lớn kéo dài 7 tiếng, đã tiêu diệt 65 thành viên các băng nhóm tội phạm.

Trước đó, hôm 2/4, các băng nhóm tội phạm có vũ trang đã tấn công 6 ngôi làng ở khu vực Bukkuyum thuộc bang Zamfara, khiến 7 người thiệt mạng và bắt cóc 150 người khác.

Zamfara là một trong số các bang ở khu vực Tây Bắc và trung tâm Nigeria bị hoành hành bởi các băng nhóm tội phạm. Chúng thường thực hiện các vụ tấn công tàn bạo vào các cộng đồng dân cư, cướp bóc, đốt phá và bắt cóc hàng loạt để đòi tiền chuộc.

Các băng nhóm tội phạm này ngày càng liên hệ chặt chẽ hơn với các nhóm thánh chiến ở khu vực Đông Bắc Nigeria - những nhóm đã tiến hành các cuộc nổi dậy vũ trang kéo dài gần 20 năm để thành lập một vương quốc Hồi giáo.