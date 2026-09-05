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Nổ kho pháo hoa ở Bolivia, hàng chục người thương vong

Thứ Bảy, 15:31, 05/09/2026
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VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau một vụ nổ xảy ra ngày 5/9 tại một doanh trại quân đội ở thành phố Viacha, Bolivia, cách thủ đô La Paz khoảng 30km.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 (giờ địa phương). Nguyên nhân chính xác chưa được xác định, song giới chức cho biết vụ nổ được cho là bắt nguồn từ kho pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Nhiều ngôi nhà xung quanh bị hư hại, chủ yếu do cửa kính bị vỡ bởi sức ép của vụ nổ.

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Lực lượng chức năng Bolivia có mặt tại hiện trường vụ nổ kho pháo hoa. Ảnh: Reuters

Theo cơ quan y tế địa phương, 62 người bị thương, trong đó 14 người được chuyển tới các bệnh viện ở thủ đô La Paz. Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia Ernesto Justiniano cho biết, Bộ Quốc phòng nước này cũng ghi nhận 14 người mất tích.

Lực lượng cứu thương, nhân viên y tế và cảnh sát đã được triển khai tới khu phức hợp quân sự để đánh giá thiệt hại và sơ tán người bị thương. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa cảnh báo vẫn còn nguồn nhiệt tại hiện trường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thêm vụ nổ, đồng thời khuyến cáo người dân duy trì khoảng cách ít nhất 150m.

Thiều Dương/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
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